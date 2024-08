Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö palkitsee professori Per Finkin ainutlaatuisella 50 000 euron elämäntyöpalkinnolla psykosomaattisen lääketieteen parissa

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö jakaa ainutlaatuisen tunnustuspalkinnon merkittävästä työstä psykosomaattisen lääketieteen alalla. Palkinnon saa tanskalaisen Aarhusin yliopiston professori Per Fink. Palkinto on suuruudeltaan 50 000 euroa.

Fink on kansainvälistä tunnustusta saanut johtava psykosomaattisen lääketieteen asiantuntija, joka on tehnyt alan tutkimusta 35 vuoden ajan. Hänellä on kattava kliinisen lääketieteen, kirurgian, neurologian ja psykiatrian koulutus, ja hänestä tuli psykiatrian erikoislääkäri vuonna 1996. Hän on myös psykoterapian asiantuntija.

Psykosomaattinen lääketiede tutkii psyykkisten tekijöiden vaikutusta fyysiseen terveyteen. Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö haluaa 75-vuotisjuhlavuotensa aikana nostaa esille psyykkisen hyvinvoinnin merkitystä fyysiseen hyvinvointiin ja sitä, miten pitkälle tieteenalan tutkimus on viime vuosikymmeninä edennyt.

Palkintosumma, 50 000 euroa, on huomattava Suomessa melko pienelle tieteenalalle. Juhlavuoden palkinto jaetaan Hanaholmenissa 19.–20. syyskuuta psykosomaattisen lääketieteen symposiumin yhteydessä.

