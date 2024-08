Ennuste: Helsinki on vahvalla polulla hiilineutraalius 2030 -tavoitteen saavuttamisessa

Helsingin suorat hiilidioksidipäästöt ovat alemmalla tasolla kuin kertaakaan vertailuvuoden 1990 jälkeen. Päästöt ovat vähentyneet vuoden 1990 jälkeen 45 prosenttia. Vuoteen 2030 mennessä Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta.



Tuoreen ennusteen mukaan Helsinki saavuttaa nykyisillä toimenpiteillään 81–83 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä.

Yli 80 prosentin päästövähennysten saavuttaminen on tärkeä merkkipaalu, koska Hiilineutraali Helsinki -ohjelmassa on linjattu, että kaupunki voi kompensoida loput, kuitenkin enintään 20 prosenttia, päästöistä.

”Helsingin ilmastotyö on vahvalla uralla, ja ennuste 80 prosentin virstanpylvään ohittamisesta on iloinen uutinen. Olemme vahvasti oikealla polulla kohti hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamista tilanteessa, jossa kaupungit ympäri maailman ponnistelevat samojen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tuo toivoa siitä, että kaupungeissa hiilineutraalius on saavutettavissa, jos vaikuttavia ilmastotekoja jatketaan aktiivisesti ympäri maailman”, Helsingin kaupungin pormestari Juhana Vartiainen sanoo.



Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää Helsingiltä vielä panostuksia päästövähennyksiin, päästökompensointeihin tai näiden yhdistelmään.

Päästökompensoinnit tarkoittaisivat, että kaupunki panostaisi esimerkiksi teknologisten hiilinielujen lisäämiseen tai päästöjen vähentämiseen jossain muualla kuin Helsingissä. Tähän liittyvien keinojen selvittäminen on parhaillaan käynnissä. Jatkossa tullaan myös tekemään kaupungin omien päästövähennystoimien ja kompensoinnin välistä vertailua.

Helsingin viimeaikaisesta päästökehityksestä on kerrottu tarkemmin vuoden 2023 ympäristöraportissa, jota Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan keskiviikkona 28.8.2024.

Hiilineutraali Helsinki lyhyesti

Helsingin kolme suurinta suorien CO2-päästöjen lähdettä ovat lämmitys, sähkö ja liikenne. Ennusteen mukaan liikenne nousee Helsingin suurimmaksi päästölähteeksi vuonna 2025.

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteesta vähintään 80 % tulee saavuttaa päästövähennyksinä Helsingin alueella. Loput 20 % päästöistä on mahdollista hyvittää päästökompensointien avulla.

Helsingin kaupunkistrategiassa on asetettu hiilinolla- eli nettonollatavoite vuodelle 2040. Tavoitteen saavuttamiseksi tehdään skenaariovalmistelua, joka kartoittaa polut tavoitteeseen.

Helsinki panostaa myös ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kehittämällä muun muassa hulevesien hallintaa ja kestävää kaupunkirakennetta.

Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi -sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.