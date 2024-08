Vuoden harjoittelunohjaaja ei mikromanageroi

Opetusharjoittelijoiden mukaan Pasi kohtaa oppilaansa lämmöllä ja harjoittelijansa kollegoina. Hän luo ympärilleen turvallisen tilan ja ympäristön missä kohdata, oppia, kokeilla ja epäonnistua. ”Pasin harjoittelijana uskaltaa aidosti opetella opettamista ja uusien asioiden kokeilemiseen rohkaistaan”, opiskelijat kirjoittavat.

Opettajaksi opiskelevien opintoihin sisältyvät opetusharjoittelut ovatkin Sorjosen mukaan loistavia tilaisuuksia epäonnistua. ”Itse epäonnistun edelleen päivittäin. Tärkeintä on suostua näkemään tämä ja oppia siitä”, hän muistuttaa.

Ohjattu opetusharjoittelu on tärkeä osa opettajankoulutusta, ja henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua. Hyvä harjoittelunohjaaja välittää opiskelijalle selkeää ja todenmukaista käsitystä opettajuudesta sekä antaa opiskelijan kokeilla ja epäonnistua. Laadukkaan harjoittelunohjauksen perustana on ohjaajan ammattitaito ja kyky huomioida harjoittelijan yksilölliset tarpeet.

Pasi Sorjosen mukaan hyvä opettaja on aina oma itsensä. ”Jonkinlainen ammatillinen identiteetti voi olla, mutta työtä pitää tehdä omasta aidosta itsestä käsin läsnäolevasti”, hän luonnehtii. ” Oppilaat arvostavat aitoa läsnäoloa eikä kukaan voi olla aidosti läsnä ellei kasva omaksi itsekseen. Opettajuus tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden.”

Pasi Sorjosen haastattelu on luettavissa Opeopiskelija-lehdessä sool.fi/opeopiskelija.