Suomen ensimmäinen eläindoulakoulutus käynnistyy syksyllä 2024

Lohtu Akatemia Oy on tullut tunnetuksi kouluttaessaan ensimmäisenä maassamme kuolindoulia eli kuolevia henkilöitä ja heidän omaisiaan tukevia kanssakulkijoita. Nyt yritys laajentaa koulutustarjontansa kattamaan myös eläindoulien koulutuksen.

Eläimistä on tullut perheenjäseniä

Eläinten asema on muuttunut yhteiskunnassa ja muuttuu yhä. Esimerkiksi koiria rekisteröidään tällä hetkellä Suomessa enemmän kuin lapsia syntyy. Eläinten merkitys perheissä kasvaa perhekoon jatkuvasti pienentyessä. Eläimistä on tullut läheisiä perheenjäseniä, joiden kuoleman tuottama suru on usein syvä, vaikka ei aina yhtä hyväksytty sosiaalisesti kuin omaisen kuoleman tuottama suru. Monet kaipaavat ammattimaista tukea eläinystävän elämän loppuvaiheeseen, sekä käytännön asioiden hoitamiseen että surun käsittelemiseen.

- Huolimatta siitä, että lemmikkien asema perheenjäseninä on vahvistunut ja eläimen kuolemanrituaalit noudattavat pitkälti samanlaista kaavaa kuin ihmistenkin kohdalla, suhtaudutaan lemmikkien avoimeen suremiseen suomalaisessa yhteiskunnassa vielä varsin varovasti, kommentoi YTT, dosentti, vanhempi tutkija Nora Schuurman Turun yliopistosta.

Monipuolinen koulutuskokonaisuus

- Milloin on aika päästää irti? Kuka hoitaa eutanasian ja mitä eläimen ruumiille tapahtuu? Miten pääsen takaisin jaloilleni? Kuinka kauan voin surra? Miten kerron lapsille? Koulutus tulee antamaan doulalle valmiudet vastata kaikkiin kipeisiin kysymyksiin ja avuntarpeeseen eläinystävän menehdyttyä, kertoo Lohtu Akatemian Anu Salmi-Savilampi.

Koulutuksen voi suorittaa suureksi osaksi verkossa joustavasti omassa tahdissaan. Työn ohessa opiskelu vie noin kolme kuukautta. Taustalla on tutkimustieto ja käytännön kokemus eläinten hoidon ja hyvinvoinnin edistämisestä. Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi eläinten käyttäytymiseen, kipuun ja vanhuuteen, hautaamiseen, tuhkaamiseen ja eläintestamenttiin, sekä surun ja menetyksen käsittelyyn.

Menetettyään eläinystävänsä ihminen jää usein todella yksin, sillä ympäristön voi olla hyvin vaikea ymmärtää surun syvyyttä. Eläindoula ymmärtää, kiteyttää tietokirjailija ja luennoitsija Heli Mäenpää, jolla itsellään on seniorikoirien saattokoti.

Ammattimaiset eläindoulat tarjoavat palveluitaan jo useissa maissa, esimerkiksi USA:ssa, Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Australiassa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

Ilmoittautuminen marraskuussa 2024 ja helmikuussa 2025 alkaviin eläindoulakoulutuksiin on avoinna. Koulutus sopii esimerkiksi eläinten hoitajille, hyvinvointialan ammattilaisille, vapaaehtoisille ja eläinsuojelutyöntekijöille sekä eläinten kanssa eläneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää entistä paremmin eläinystävien tarpeita ja auttaa myös muita eläinten kanssa eläviä. Lisää tietoa koulutuksen sisällöstä, aikatauluista ja hakuprosessista: www.lohtuakatemia.fi/eläindoula.

Tervetuloa mukaan luomaan uudenlaista hyvinvointia eläimille ja heidän omistajilleen!