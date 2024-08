Herkullisten ja maistuvien ruokien moniottelija, Sinun Keittiö laajentaa Saloon

Sinun Keittiö -konsepti tarjoaa asiakkaille rennon ja helpon tavan nauttia ravintolatason annoksista, jotka on tehty lähellä tuotetuista aineksista. Entisen SSO Liikennemyymälä Tytyrin tiloihin perustettu Sinun Keittiö valmistaa ruoat henkilökunnan kehittämillä resepteillä, joista ei taatusti puutu makua. Valikoimiin kuuluu mm. maukkaita kotiruokia ajankohtaisuus huomioiden. Lasagnea, täytettyjä patonkeja, herkullisia leivonnaisia, unohtamatta puolivalmiita tuotteita, kuten valmistaikinat – näitä kaikkia valmistuu Sinun Keittiössä.

– Sinun Keittiö on saanut todella hienon vastaanoton. Asiakkaat ovat selvästi löytäneet Tytyrin Puodin ja myös marketeista ostettavien tuotteiden menekki on ollut todella hyvä. Kehitämme innoissamme toimintaamme tiimini kanssa ja Salon alueelle laajeneminen on luonteva osa liiketoimintamme kasvattamista, kertoo Sinun Keittiön keittiöpäällikkö Mari Holma iloisena. Marin salolaiset saattavatkin tunnistaa, olihan hän ennen Sinun Keittiöön siirtymistään Rikala Bar & Grillin keittiömestarina useamman vuoden.

Suunnitelmissa on, että Tytyrin Puodin juhlapalvelun tuotteista päästäisi myös Salon päässä nauttimaan loppuvuoden aikana, kun tuotteiden tilaaminen tilausvalikoimasta avataan.

Sinun Keittiön tuotteita saa tilattua myös Estradi Kyläkaupan verkkokaupasta ja tuotteita on suppeammin myös mukana tapahtuma-autossa ympäri SSO:n aluetta, Estradi Kyläkaupan tapahtumakalenterin mukaisesti.

Lähellä tehtyä, oman seudun osaajien valmistamaa ruokaa – helpomman ja herkullisemman arjen suosijoille. Mitä Sinun Keittiössä syödään tänään?

Lisätietoja: keittiöpäällikkö Mari Holma p. 044 7705 345

Sinun Keittiön Puoti, Tytyrinkatu 4, 08100 Lohja, p. 044 7705 576

sinun.keittio@sok.fi