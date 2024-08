Kuusi hakijaa kutsutaan haastatteluun Espoon kaupunginjohtajan virkaan

Hakijat aakkosjärjestyksessä:

Antola Tuula

Eerola Erkki

Heinaro Mervi

Katainen Mervi

Lehtinen Leila

Mykkänen Kai

Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen valitaan hakijat henkilöarviointiin sekä toiselle haastattelukierrokselle. Haastattelut sekä henkilöarvioinnit on tavoitteena toteuttaa syyskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen valintaprosessin on tarkoitus edetä siten, että kaupunginjohtajan valinta on kaupunginhallituksen käsittelyssä 7.10.2024 ja valtuusto valitsee kaupunginjohtajan 21.10.2024.

Kaupunginjohtaja valitaan seitsemän vuoden määräaikaiseen virkaan, jonka jälkeen valtuusto voi päättää enintään neljän vuoden jatkokausista.

Espoon kaupunginjohtajan virkaan tuli määräaikaan mennessä 46 hakemusta. Hakijoista 14 täyttää viran kelpoisuusehdot. Kaksi hakijaa on peruuttanut hakemuksensa. Virka täytetään 1.2.2025 lukien seitsemän vuoden määräajaksi.