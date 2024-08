Suomen ja Viron välinen sopimus väestötietojen vaihdosta voi vaikuttaa hoito-oikeuteen Suomessa

Suomi ja Viro ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen väestön rekisteröinnistä ja väestötietojen sähköisestä vaihtamisesta. Uuden sopimuksen myötä henkilö ei voi jäädä ilman vakituista asuinpaikkaa. Pysyvää osoitetta ei kuitenkaan voi enää rekisteröidä samanaikaisesti molempiin maihin, vaan henkilön kotikunta voi jatkossa olla joko Suomessa tai Virossa.

Sopimus ja siihen liittyvät lainsäädännön muutokset tulivat voimaan 1.5.2024. Suomessa tietojenvaihdosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV). DVV on tiedottanut asiasta verkkosivuillaan (dvv.fi).

Oikeus julkiseen terveydenhuoltoon perustuu kotikuntaan

Jos henkilön kotikunta on Suomessa, hän saa hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa ja maksaa hoidosta kuntakohtaisen asiakasmaksun. Vaikka henkilön kotikunta olisi Virossa, hänellä voi silti olla oikeus saada hoitoa Suomen julkisessa terveydenhuollossa.

Oikeuden sairaanhoitoon voi selvittää Kelasta. Kela ei tarkista tietoja automaattisesti, vaan hoito-oikeutta täytyy hakea itse.

Hoito-oikeutta voi hakea henkilö, jolla on kotikunta Virossa ja joka

työskentelee Suomessa

työskentelee sekä Suomessa että Virossa ja on saanut Eläketurvakeskuksen myöntämän A1-todistuksen

opiskelee Virossa ja on sairausvakuutettu Suomessa

on eläkkeellä ja saa eläkettä vain Suomesta.

Jos edellytykset täyttyvät, Kela myöntää todistuksen oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Todistuksella henkilö voi osoittaa, että hänellä on oikeus saada julkisen terveydenhuollon palveluita asiakasmaksun hinnalla.

Esimerkkejä tilanteista, joissa voi hakea hoito-oikeutta

Suomessa työskentelevä Alice

Virolainen Alice työskentelee Suomessa. Alice asuu pääsääntöisesti Virossa, ja hän on valinnut pitävänsä kotikuntansa Virossa. Suomessa työskentelyn vuoksi Alicella on oikeus Suomen julkisen terveydenhuollon palveluihin. Koska Alicella ei ole kotikuntaa Suomessa, hänen tulee hakea Kelasta hoito-oikeutta. Alicelle myönnetään todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Sitä näyttämällä hän saa Suomessa julkista sairaanhoitoa samaan hintaan kuin ne, joilla on kotikunta Suomessa.

Molemmissa maissa työskentelevä Reino

Reinolla on asunto sekä Suomessa että Virossa, sillä hän työskentelee molemmissa maissa. Eläketurvakeskus on myöntänyt Reinolle A1-todistuksen. Reinolla on ollut kotikunta Suomessa ja Virossa, mutta hän rekisteröi nyt pysyvän osoitteensa Viroon. Jos Reino haluaa käyttää Suomen julkisen terveydenhuollon palveluita asiakasmaksun hinnalla, täytyy hänen hakea Kelasta hoito-oikeutta. Reinolle myönnetään todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Sitä näyttämällä hän saa Suomessa julkista sairaanhoitoa samaan hintaan kuin ne, joilla on kotikunta Suomessa.

Virossa opiskeleva Pentti, joka on sairausvakuutettu opiskelujen ajan Suomessa

Pentti opiskelee 5 vuoden mittaista tutkintoa Virossa. Hänet on sairausvakuutettu Suomessa Virossa opiskelun ajan. Pentti päättää rekisteröidä pysyvän osoitteensa Viroon. Pentillä on edelleen oikeus Suomen julkisen terveydenhuollon palveluihin. Jos hän Suomessa käydessään haluaa käyttää julkisen sairaanhoidon palveluita, hänen täytyy hakea Kelasta hoito-oikeutta. Hänelle myönnetään todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa. Sitä näyttämällä hän saa Suomessa julkista sairaanhoitoa samaan hintaan kuin ne, joilla on kotikunta Suomessa.

Eläkeläinen Marja, joka saa eläkettä vain Suomesta

Marja päättää muuttaa eläkkeelle jäätyään Viroon ja rekisteröidä myös pysyvän osoitteensa Viroon. Hän saa eläkettä vain Suomesta, ja eläkkeenmaksun vuoksi Suomi vastaa hänen sairaanhoitonsa kustannuksista. Kun Marja muuttaa Viroon, Kela antaa hänelle päätöksen hoito-oikeudesta ja myöntää hänelle eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jonka kääntöpuoli on limenvihreä. Tällaisella kortilla Marja saa Suomessa käydessään julkisen sairaanhoidon palvelut samaan hintaan kuin ne, joilla on kotikunta Suomessa.

