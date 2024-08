Rakennustietopalkinto 2024 kiertotalouden ja kestävän rakentamisen edistämisestä

Palkintoveistoksen on suunnitellut kuvataiteilija Pertti Kukkonen .

Rakennustietopalkinto on perustettu vuonna 2016. Palkinto myönnetään joka kolmas vuosi yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai organisaatiolle, joka on tuottanut korkeatasoista tietoa alalle ja siten edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa. Rakennustietopalkinnosta päättää Rakennustietosäätiön hallitus.

Rakennustietosäätiö RTS sr on yleishyödyllinen ja riippumaton suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttaja. Säätiö edistää kestävää ja laadukasta rakennettua ympäristöä, joka tukee ihmisten hyvinvointia. Säätiö toteuttaa yhdessä verkostojensa kanssa tutkimus- ja kehityshankkeita, edistää alan innovatiivisia toimintamalleja ja kiihdyttää käytännön ja tutkimuksen välistä yhteistyötä.

Rakennustietosäätiö RTS on osa RTS-konsernia, johon kuuluvat säätiön omistamat Rakennustieto Oy, Rakennustietomalli Oy ja ET InfoKeskuse AS.