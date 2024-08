Rajavartiolaitos valitsi Esrin paikkatietoalustaratkaisun vahvistaakseen operatiivista toimintaansa

Rajavartiolaitos on kansainvälisesti arvostettu Suomen rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden viranomainen, joka lisää ihmisten, ympäristön ja valtion turvallisuutta tehokkaasti. Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen, joka toimii sisäministeriön alaisuudessa. Rajavartiolaitos vastaa rajaturvallisuudesta itärajalla, rajanylityspaikoilla ja merellä sekä meripelastuksesta ja ympäristövahinkojen torjunnasta merialueilla. Rajavartiolaitos torjuu rikoksia kaikissa tehtävissään. Rajavartiolaitos on aluevalvontaviranomainen ja osa Suomen puolustusjärjestelmää. Rajavartiolaitos on osa eurooppalaista raja- ja merivartiostoa.



Rajavartiolaitos on toimivaltainen ja monialainen viranomainen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapinnassa. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa kaikissa olosuhteissa. Rajavartiolaitos on keskeinen osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Toiminta Euroopan ulkorajoilla tukee Suomen turvallisuutta.



Rajavartiolaitoksen toiminnan kivijalkoina ovat arvoihin sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö, sotilaallisesti järjestetty organisaatio, ajantasaiset säädökset ja sopimukset, tiivis kansainvälinen kahden- ja monenvälinen yhteistyö sekä edistynyt tekniikka ja tiedonhallinta. Rajavartiolaitoksen työn päämääränä on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Lisätietoja: www.raja.fi