Liikennemerkkimuutoksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan maanteille

Opastaminen ympärivuorokautisesti toimiviin sairaaloihin ja terveysasemiin

Maanteillä voidaan viitoittaa opasteilla ympärivuorokautiseen ensiapuun, jota on yleensä saatavilla keskussairaaloissa. Opastus on tarkoitettu lähinnä kiireellisiä hätätapauksia varten, eikä normaalisti sairaalassa tai terveyskeskuksessa asioiville. Liikennemerkin G9 Ensiapu käytön kriteerinä on ympärivuorokautinen päivystys.

Ensiapu viitoitetaan lähimmältä taajamaan johtavalta valta- ja kantatieltä, muulta vilkasliikenteiseltä maantieltä tai taajaman ohikulkutieltä. Ensiavun viitoitus suunnitellaan sekä taajaman liikenteelle että taajaman ohittavalle liikenteelle. Viitoitus toteutetaan siten, että se jatkuu perille saakka. Viitoitus merkitään kaikkiin niihin liittymiin, joissa voi olla harhaan ajon vaara. Viitoitettavan reitin osalta pyritään selkeyteen ja nopeuteen.

Maantieverkolla sijaitsee tällä hetkellä useita G9-liikennemerkkejä opastamassa sairaaloihin ja terveyskeskuksiin, joissa ei ole ympärivuorokautista ensiapua. Nykyohjeistuksen vastaisesti sijaitsevat G9-tunnuksella varustetut merkit tullaan poistamaan tai peittämään. Tarvittavat tiedossa olevat muutokset toteutetaan tienpitäjän toimesta syys-lokakuun aikana. Muutoksista on informoitu alueen kuntia ja hyvinvointialueita.

Maanteiden eritasoliittymiin lisätään uusia kaistaopasteita

ELY-keskus lisää maanteille nykyisen tieliikennelain mukaisia kaistaopastusmerkkejä F7.5 ja F7.6 sellaisille eritasoliittymäalueille, joissa liittymiskaista jatkuu uutena ajokaistana päätien ajokaistojen vieressä, ja joka jatkuu vähintään seuraavaan eritasoliittymään saakka. Liittymisramppeja, jotka aloittavat uuden ajokaistan löytyy Varsinais-Suomesta E18 / valtatieltä 1 (Turku-Helsinki), valtatieltä 9 (Turku-Tampere), kantatieltä 40 (Turun kehätie) ja seututieltä 185 (Naantalintie). Valtatien 1 ja 9 kaistaopasteet on jo asennettu edellisvuonna ja kantatien 40 ja seututien 185 kaistaopasteet asennetaan lähiaikoina. Satakunnassa tällaisia eritasoliittymäalueita sen sijaan ei ole.

Väistämisvelvollisuus risteyksessä liikennemerkki rampilla ei ole yllä mainitun mukaisissa kohteissa tarpeellinen, sillä kohteissa on voimassa normaali kaistanvaihtajan väistämisvelvollisuus. Näistä kohteista tullaan lähiaikoina poistamaan turhaksi jääneet väistämisvelvollisuusmerkit.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikennejärjestelmäasiantuntija Erkka Lahti, p. 0295 022 143