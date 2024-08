Pilvilammen vesilaitoksen otsonointi- ja aktiivihiililaitos harjakorkeudessa

Myllypohjan alueen monitoimitalon rakentaminen käynnistyy Lahdessa 22.8.2024 09:30:00 EEST | Tiedote

Myllypohjan alueen monitoimitalon allianssisopimukseen liittyvä toteutusvaiheen tilaus on allekirjoitettu ja alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Monitoimitalon varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät elokuussa uudisosan louhinta- ja maanrakennustöillä. Kesän aikana on tehty rakentamista valmistelevia töitä, kuten maanrakennus- ja purkutöitä. Allianssin osapuolina ovat Lahden Tilakeskus, Skanska, Granlund Oy ja Arkkitehtipalvelu Oy.