VAKEn asiakaspalautteissa positiivinen vire jatkuu

VAKEn laadun ja omavalvontaohjelman toisen vuosineljänneksen raportti osoittaa, että asiakaspalautteet ovat parantuneet kauttaaltaan hyvinvointialueella. Toisen vuosineljänneksen aikana asiakaspalautteita on annettu 795, mikä on 48,5 % enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Asiakkaiden kokemus palveluihin pääsystä on kohentunut. Annettua palautetta tukee omavalvontaohjelman raportti, jonka mukaan esimerkiksi opiskeluhuollon psykologille pääsy on parantunut aiemmasta sekä perusopetuksen että toisen asteen osalta. Kasvatus- ja perheneuvonnan osalta palveluun pääsy ollut edelleen sujuvaa ja odotusaika palveluun on lyhentynyt entisestään. Petrattavaa on sen sijaan vielä esimerkiksi sähköisissä ajanvarauspalveluissa sekä puhelinpalvelun sujuvoittamisessa.

Asiakkaat kokevat palveluiden laadun parantuneen

VAKE tasapainottaa talouttaan monivuotisella uudistusohjelmalla ja elokuussa käynnistetyllä säästöohjelmalla. Säästöjä haetaan etenkin uudistusohjelmassa kehittämällä ja uudistamalla toimintaa. Asiakkaat kokevatkin VAKEn palvelut aiempaa laadukkaammiksi ja osallistavammiksi.

Asiakaslähtöisyys palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa on VAKEn keskeisiä arvoja. Hyvinvointialue on siksi lisännyt henkilöstön koulutusta asiakkaiden ja lähiomaisten kohtaamiseen.

"Kehittämistyön kautta on saatu lisättyä asiakkaiden ja henkilöstön osallisuutta palvelujen suunnitteluun. Tämä on varmasti vahvistanut asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja tyytyväisyyttä", sanoo asiantuntija- ja kehittämispalveluiden erityisasiantuntija Miriam Tepora.

”Asiakkaat ovat antaneet positiivista palautetta palvelujen turvallisuudesta ja laadusta, mikä osoittaa, että omavalvontaohjelman toimenpiteet ovat olleet tehokkaita ja vaikuttavia”, täydentää järjestämisen tuen johtaja Nina Linja.

VAKE kerää asiakaspalautetta jatkuvasti kaikilta sote-toimialoilta. Palautetta voi antaa VAKEn verkkosivuilla, paperilomakkeella tai suullisesti. Asiakaspalautteet käsitellään 15 arkipäivän sisällä kaikissa yksiköissä ja asiakaspalautteista koostetaan julkinen hyvinvointialuetasoinen raportti osavuosikatsauksittain neljä kertaa vuodessa.

Lisätietoja ja koko laadun ja omavalvontaohjelman raportti ovat saatavilla VAKEn verkkosivuilla.