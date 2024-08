Mielekäs arki, inhimillisyys ja välittämisen kulttuuri ottavat tilaa vanhustyössä

Messut tarjoaa ajankohtaista tietoa ja käytännön ratkaisuja niin vanhustyön ammattilaisille kuin ikääntyville ja heidän läheisilleen. Tänä vuonna puheenvuoroissa nousevat esiin välittävä kohtaaminen ja toimintakyky eri muodoissaan.



– Tämä on selkeää vastapainoa puheille hoitajamitoituksista ja kiireistä. Sekä hoitajien että ikääntyneiden arjen mielekkyys ja inhimillisyys herättelevät nyt monia näytteilleasettajia, sillä hyvään arkeen kuuluvat kaikki messujen teemat, sanoo viestintäjohtaja Merja Lankinen Vanhustyön keskusliitosta.



Yksi esimerkki aiheen käsittelystä on Päivi Tiittulan puheenvuoro Hyvä Ikä -lavalla keskiviikkona 2.10. klo 11.30. Tiittula on yhteiskuntatieteilijä, joka keskittyy gerontologiaan ja pyrkii edistämään ikääntyvien hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta. Hän toimii erityisasiantuntijana VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksessa ja keskittyy ikääntyvien avun tarpeen tunnistamiseen ja verkostoyhteistyöhön. Puheenvuorossaan Tiittula kertoo, miksi välittäminen on ikääntyvässä yhteiskunnassa elintärkeää, ja miten se voi vaikuttaa elämänlaatuun ja hyvinvointiin.

Ohjelma lavalla jatkuu klo 12.00 teemalla Ikääntyminen, teknologia, kehittäminen – Ketä kiinnostaa? Kyse on ikäteknologian kehittämisen poluista, onnistumisista ja epäonnistumisista. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä teknologian käyttöönotosta jakavat Sinikka Paukkunen, terveysalan lehtori, sairaanhoitaja YAMK, AmO, Eveliina Kaukkila, sosiaalityöntekijä YTM, väitöskirjatutkija ja Taina Jyräkoski, fysioterapeutti YAMK, projektipäällikkö.

Suuri vetovoimapaneeli ja ministeriön laatusuositukset

Arvostetun työn vetovoimasta – tai sen puutteesta – keskustellaan suuressa vetovoimapaneelissa Hyvä Ikä -lavalla keskiviikkona klo 14.00. SuPerliiton paneelikeskustelua luotsaa sosiaali- ja terveysalan erikoistoimittaja Tiina Merikanto. Panelisteina ovat Päivi Inberg, SuPerliiton puheenjohtaja, Teppo Kröger, yhteiskuntapolitiikan professori ja Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja, Jyväskylän yliopisto, Maritta Haavisto, seniorikeskusten johtaja, Helsingin kaupunki ja Paula Määttänen, lähihoitaja/linja-auton kuljettaja.

Torstaina 3.10. klo 10.00 esitellään Hyvä Ikä -lavalla sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen ja kestävien palvelujen turvaamiseksi vuosille 2024 –2027. Laatusuosituksen tavoitteena on toimia hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjien, johdon, henkilöstön sekä valvonnan ja muiden toimijoiden työvälineenä palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Lisäksi laatusuositusta voivat hyödyntää iäkkäät itse sekä heidän läheisensä. Puhujana on Seija Viljamaa, TtM, joka toimii erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä iäkkäiden palveluissa.

Koulutusta ammattilaisille, tietoa ikäihmisille

Juuri nyt hoiva-alalla tarvitaan yhteishenkeä, ja oman alan messutapahtuma on oivallinen paikka kokoontumiselle, ajatustenvaihdolle ja uuden oppimiselle.

Ammattilaisille suunnattu Kuntouttava hoiva -seminaari järjestetään keskiviikkona 2.10. klo 9-13. Teemana on ikääntyneiden toimintakyvyn, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden sekä kuntouttavan työotteen huomioiminen hoivatyössä. Seminaari on tarkoitettu niin hoivatyön tekijöille, päättäjille kuin kaikille vanhustyön parissa toimiville.

Uudenlaiset Hands on -ohjelmat tarjoavat käytännön täsmätietoa ammattilaisille. Lyhyissä ja ytimekkäissä 10–40 minuutin koulutustuokioissa pääsee tutustumaan ja kokeilemaan käytännön ratkaisuja, ja mukana on vanhustyön ja kuntoutuksen aiheita. Ohjelma tapahtuu messuosastoilla. Ilmoittaudu mukaan täällä: hyvaika.expomark.fi/hands-on-ohjelma/

Ikäihmisille kiinnostavia näkökulmia tarjotaan erityisesti Hyvä arki -lavalla. Ohjelmassa on tietoa mm. siitä, mitä tehdä, kun lähimmäinen sairastuu, mikä ruokavalio on hyväksi diabeteksen hoidossa, miten kuulolaite vaikuttaa aivoterveyteen ja miten turvataan esteetön ja turvallinen asuminen. Myös mm. liikkumisen apuvälineitä löytyy kokeiltavaksi messualueella. Lisäksi Toimintalavalla pääsee mm. kokeilemaan harjoitteita tasapaino- ja voimaharjoitteluun.

Synergiaa samanaikaisilla tapahtumilla

Samanaikaisesti Hyvä Ikä -messujen kanssa Helsingin Messukeskuksessa pidetään Fysioterapia & Kuntoutus -ammattitapahtuma. Lisäksi Messukeskuksessa järjestetään Sairaanhoitajapäivät, jossa ammattikävijät voivat myös vierailla.

Hyvä Ikä 2024 Helsingin Messukeskuksessa ke–to 2.–3.10.2024. Ammattilaisten sisäänpääsy veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä. (Yleisöliput ennakkoon 10 €, ovelta 12 €). Tapahtumakokonaisuuden järjestävät yhteistyössä Expomark Oy ja Vanhustyön Keskusliitto. Fysioterapia & Kuntoutus 2024 -messujen yhteistyökumppanina on Suomen Fysioterapeutit ry.





Tapahtumassa ovat käytettävissä Messukeskuksen lehdistöhuone ja mediapalvelut.