Suomessa vaeltelee noin 20 000 koditonta kissaa

Populaatiokissa on syntynyt leikkaamattomasta, ulkona vapaana liikkuvasta kissasta, joka alkaa lisääntyä hallitsemattomasti. Tuloksena on kissapopulaatio, joka voi kasvaa monisatapäiseksi. Populaatiokissat ovat niin sanotusti lainsuojattomia. Näiden kissojen auttaminen ei lain mukaan kuulu kenellekään, vaan huolenpito on vapaaehtoisten yhdistysten tekemän työn varassa.

Kisu ry on hädänalaisten kissojen yhdistys, joka auttaa hädänalaisia kissoja etsimällä niille uuden kodin. Kisu ry:n mukaan tulijoita on joka vuosi ollut enemmän kuin paikkoja on tarjolla ja näistä suurin osa on populaatiokissoja.

Eläinsuojeluyhdistysten huostaan päätyy vuosittain tuhansia kissoja, joita yhdistykset pyydystävät loukuilla. Vaikka kysymyksessä on villiintynyt ja vapaana kuljeskeleva kissa, ei huostaanotto ole yksinkertaista.

- Jos kissalle löytyy omistaja, ei hän aina halua luovuttaa kissaa eläinsuojeluyhdistykselle, vaikka kissa on villiintynyt, eikä siitä huolehdita kuten lemmikistä tulisi huolehtia, kertoo Uudenmaan ensikotivastaava Henna Vuorenmaa Kisy ry:stä.

Uuden eläinsuojelulain odotetaan helpottavan tilannetta hieman, koska sen mukaan leikkaamattomat nartut eivät saa enää ulkoilla vapaana. Evidensian Eläinklinikka Lauman eläinlääkäri Marit Åström peräänkuuluttaa kissan omistajille kissan sterilisaatioleikkausta.

- Kissan omistajan on ehdottoman tärkeää huolehtia kissansa sterilisaatiosta. Jos lisääntymiskyinen naaraskissa liikkuu luonnossa vapaana, on erittäin mahdollista, että kissa tulee tiineeksi. Naaraskissa saavuttaa sukukypsyyden jo 3,5 kuukauden ikäisenä ja voi synnyttää kahdesta kahdeksaan pentua kahdesti vuodessa.

Järvenpäässä toimiva Eläinklinika Lauma auttaa osaltaan kissakriisin ratkaisussa ja on myöntänyt Kisu ry:lle Community Grant -tuen, joka kattaa alueen kissojen hoitoa kuten rokotuksia, leikkauksia ja sirutuksia.

Populaatiokissat elävät keskimäärin neljä vuotta. Talvi, taudit, pedot, myrkyt ja autot verottavat kantaa. Talvisin monet kissat sinnittelevät ulkorakennusten suojissa. Jos havaitset villiintyneen kissan tai kissapopulaation, ota yhteyttä paikkakuntasi eläinsuojeluyhdistykseen.

Lisätietoja:

Yhteiskuntajohtaja Anssi Tast, Evidensia, 040 065 4105, anssi.tast@evidensia.fi

Klinikkamanageri Maaret Hämäläinen, Evidensia, 040 523 9116, maaret.hamalainen@evidensia.fi

Puheenjohtaja Sanna Kaski, Kisu ry, 050 573 4028

