Huuhkajat nimetty syyskuun UEFA Nations League -otteluihin

Päävalmentaja Markku Kanerva nimesi 26 pelaajaa syyskuun Nations League -otteluihin mediatilaisuudessa Helsingissä 28. elokuuta.

Ensikertalaisina joukkueeseen nimettiin elokuussa HJK:sta Aberdeen FC:hen siirtynyt laitahyökkääjä Topi Keskinen sekä Djurgårdens IF:n laitapuolustaja Adam Ståhl. Ruotsin ja Suomen kansalaisuuden omaava Ståhl ilmoitti päävalmentaja Kanervalle aiemmin kesällä halustaan edustaa Huuhkajia. Lue lisää: Markku Kanerva: ”Adam Ståhl kiinnostaa ja prosessi on käynnissä"

Huuhkajat pelaa Nations Leaguen B-liigan lohkossa 2, jossa se kohtaa Kreikan, Englannin ja Irlannin. Nations League käynnistyy Suomen osalta kahdella vierasottelulla. Huuhkajat kohtaa Kreikan Pireuksessa Stadio Georgios Karaiskakisilla lauantaina 7. syyskuuta. Englanti isännöi Suomea Lontoossa Wembleyllä tiistaina 10. syyskuuta.

Molemmat ottelut käynnistyvät Suomen aikaa kello 21.45. Yle TV2 näyttää kaikki Huuhkajien UEFA Nations League -ottelut.

Kauden 2024–2025 Nations Leaguessa on ensimmäistä kertaa käytössä liigojen väliset nousukarsinnat, jotka pelataan maaliskuussa 2025.

B-liigan nousukarsinnat:

Lohkovoittajat nousevat automattisesti A-liigaan

Lohkokakkoset pelaavat nousukarsinnat A-liigan lohkokolmosia vastaan

Lohkokolmoset karsivat paikastaan B-liigassa C-liigan lohkokakkosia vastaan

Lohkoneloset putoavat automaattisesti C-liigaan

Menestys Nations Leaguessa voi myös avata tien tulevien MM-karsintojen jatkokarsintoihin. Jatkokarsintoihin osallistuvat MM-karsintojen 12 lohkokakkosta sekä Nations Leaguen neljä parhaiten sijoitettua lohkovoittajaa, jotka eivät ole sijoittuneet MM-karsintalohkossaan kahden parhaan joukkoon.

Huuhkajat syyskuun UEFA Nations League -otteluissa:

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen, Venezia FC

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Arttu Hoskonen, Cracovia

Robert Ivanov, Eintracht Braunschweig

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Leo Väisänen, Austin FC

Ilmari Niskanen, Exeter City

Tuomas Ollila, Paris FC

Jere Uronen, Charlotte FC

Tomas Galvez, LASK

Adam Ståhl, Djurgårdens IF

Kaan Kairinen, AC Sparta Praha

Glen Kamara, Stade Rennais FC

Matti Peltola, D.C. United

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Leo Walta, IK Sirius

Urho Nissilä, Puskás Akadémia FC

Oliver Antman, Go Ahead Eagles

Daniel Håkans, Lech Poznan

Fredrik Jensen, FC Augsburg

Benjamin Källman, Cracovia

Robin Lod, Minnesota United FC

Teemu Pukki, Minnesota United FC

Joel Pohjanpalo, Venezia FC

Topi Keskinen, Aberdeen FC

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE

Timo Walden, tiedotuspäällikkö

050 544 6402

timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

+358407298473

roope.kuisma@palloliitto.fi