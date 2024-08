Organisaatioiden vastuullisuustyön globaalisti mullistava suomalainen PlanetAI keräsi 560 000 euron rahoituksen

Syyskuun lopussa julkaistava PlanetAI-työkalu on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen. Se seuloo organisaation julkisesta datasta ja työkaluun syötetyistä tiedoista konkreettiset vastuullisuusteot ja pisteyttää ne. PlanetAI:ssä uusin tekoäly-teknologia on valjastettu tekemään vastuullisuusdatasta selkokielistä kaikille. Tuloksena organisaation vastuullisuustyön tilanne ja vaikutus voidaan arvioida nopeasti.



Samalla tavalla palvelua käyttävä organisaatio voi saada nopeasti luotettavaa dataa koko tuotantoketjunsa vastuullisuudesta tai tutkia kilpailijoiden vastuullisuustyötä ja verrata itseään siihen. PlanetAI mahdollistaa vastuullisuusdatan analysoinnin aivan uudessa mittakaavassa ja tekee vastuullisuustyöstä mitattavaa.

– Korvaamme mutun datalla ja nostamme vastuullisuustyön aidon vaikuttavuuden esille. Vuosikymmeniä yrityksille on riittänyt se, että ne varmistavat, että kestävän kehityksen suorituskyky arvoketjussa ja niiden toiminnassa saavuttaa vähimmäistason. Kyse on ollut riskien vähentämisestä, ei vaikutuksen maksimoimisesta. Nyt minimi ei enää riitä, ja ilman tilannekuvaa omaa tekemistään on vaikea kehittää, toteaa The Planet Companyn toimitusjohtaja Jussi Korpikoski.