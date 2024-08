Sally Rooneyn odotettu uutuus Intermezzo pohtii, miten paljon ihminen voi kantaa sisällään särkymättä

Kansainvälinen ilmestymispäivä 24.9.2024

Sukupolvensa keskeisimpiin kirjailijoihin lukeutuva Sally Rooney käsittelee neljännessä romaanissaan surua, perhettä ja rakkautta.

Koubekin veljeksillä ei tunnu olevan juuri yhteistä. Peter on juristi, jolla on elämä ulkoisesti mallillaan. Isän kuoleman jälkeen hän kuitenkin lääkitsee itseään uneen ja räpiköi suhteissaan kahden naisen – ensirakkautensa Sylvian ja kiusallisen nuoren Naomin – kanssa.

Ivan, sosiaalisesti kömpelö shakinpelaaja, on aina pitänyt itseään 10 vuotta vanhemman isoveljensä vastakohtana. Surun keskellä hän tapaa juuri eronneen Margaretin, ja heidän elämänsä kietoutuvat yhteen intensiivisesti.

Sureville veljeksille ja heidän rakkailleen ajanjakso on kuin välisoitto, intermezzo, jossa sekoittuvat halu, epätoivo ja mahdollisuus uuteen.

Veljesten välinen dynamiikka keskiössä

Intermezzo oli alun perin vain tarina Margaretista ja Ivanista, mutta kuukausien kirjoitusjumin jälkeen se kehittyi kertomukseksi Koubekin veljesten välisestä dynamiikasta sekä heidän rakkaussuhteistaan.

”Yhtäkkiä oivalsin, että Ivanilla oli veli – ja sillä hetkellä veljen koko persoonallisuus ja kaikki hänen elämänsä tärkeät ihmissuhteet avautuivat minulle”, Rooney kertoo The New Yorkerin haastattelussa.

Intermezzon on suomentanut Cristina Sandu. Irlantilaiskirjailija Rooneyn kolme aiempaa kirjaa, Normaaleja ihmisiä, Keskusteluja ystävien kesken ja Kaunis maailma, missä olet, ovat olleet kansainvälisiä menestyksiä.

Sally Rooney (s. 1991) on sukupolvensa keskeisimpiä kirjailijoita, ja hänen teoksiaan on käännetty yli 40 kielelle. Normaaleja ihmisiä- ja Keskusteluja ystävien kesken -kirjoista on tehty myös kehutut tv-adaptaatiot.

Intermezzo ilmestyy myös Krista Kososen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

