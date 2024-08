Tutkimus: Reilu harppaus Helsingin matkailutuloissa – kuntakohtaiset matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset on jälleen laskettu

Helsinki on ylivoimaisesti Suomen suurin matkailukohde – odotettavissa uusi ennätys matkailutulon osalta



Helsingin välitön matkailutulo oli vuonna 2023 yhteensä noin 1,5 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoteen oli peräti 25 prosenttia. Pandemiaa edeltävä taso on jo lähes saavutettu, sillä vuonna 2018 matkailutulo oli noin 1,6 miljardia euroa. Kasvua on tapahtunut siitäkin huolimatta, että Helsingin matkailulle aikaisemmin tärkeä lähtömarkkina Venäjä on puuttunut kokonaan. Lisäksi japanilaisten ja kiinalaisten matkailu Suomeen ei ole vielä kokonaisuudessaan palautunut muun muassa Venäjän ylilentokiellon takia.



Vuoden 2024 osalta rekisteröidyt yöpymiset näyttävät kasvua ja odotettavissa on, että myös vuoden 2018 ennätys matkailutulossa tullaan lyömään kuluvana vuonna.



Helsingin matkailupäällikkö Nina Vesterinen on tyytyväinen matkailutulon kasvuun, mutta tuo samalla esille huolen alan tilanteesta.



”On erinomaista, että saavutamme vihdoin pandemiaa edeltävän tason matkailutulon ja yöpymistenkin osalta. Samalla kuitenkin geopoliittinen tilanne, kuluttajien heikentynyt ostovoima sekä muuttunut kuluttajakäyttäytyminen vaikuttavat yritysten kannattavuuteen. Myös Helsingin kasvanut majoituskapasiteetti on tuonut omat haasteensa”, Vesterinen kertoo.



Vesterinen muistuttaa myös, että pelkkä matkailutulo ei kerro kaikkea.



”Olemme panostaneet voimakkaasti kestävään matkailuun ja Helsinki onkin noussut johdonmukaisesti kansainvälisessä Global Destination Sustainability -indeksissä, joka mittaa matkakohteiden kestävyyttä. Helsinki on nyt sijalla neljä”, Vesterinen jatkaa.



Matkailun merkitys Suomen talouden veturina voimistuu



Koko Suomen välitön matkailutulo oli vuonna 2023 yhteensä 11,78 miljardia euroa.



”Matkailu on suomalaisen palveluteollisuuden ydintä. Alan tuomat alueelliset ja valtakunnalliset hyödyt talouteen ja työllisyyteen ovat todennetut ja kiistattomat”, Vesterinen toteaa.



Alalla on myös merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan aloille.



”Kaikki tutkimuksessa mukana olevat kunnat ja matkailualueet kehittyvät matkailun avulla. Matkailu auttaa houkuttelemaan investointeja ja osaamista sekä luo yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja, myös nuorille ja maahanmuuttajille. Matkailu tukee palveluiden ja tapahtumien järjestämistä myös paikallisille. Se lisää kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta ja luo elinvoimaa myös syrjäisemmille seuduille – yhteyksiä maailmalle unohtamatta”, Vesterinen päättää.



Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys laajenee – tänä vuonna mukana myös Itä-Suomi ja Lappi



Suomen merkittävimmät matkailukohteet toteuttivat viime vuonna ensimmäistä kertaa yhdessä laajan tutkimuskokonaisuuden. Tälle vuodelle tutkimuksiin mukaan saatiin edustusta myös Itä-Suomesta ja Lapista. Lisäksi ensimmäistä kertaa mitattiin koko Suomen matkailutulo samaa tutkimusmenetelmää käyttäen. Merkittävimmistä kotimaan matkakohteista tutkimusten ulkopuolelle jää ainoastaan Rovaniemi ja Kuopio. Näin ollen tutkimuskokonaisuus antaa ainutlaatuisen laajan kuvan koko matkailualan taloudellisesta ja työllistävästä vaikutuksesta Suomessa.

Tutkimuksiin osallistui yhteensä 40 matkailualuetta. Tutkimuksen toteutti matkailun tutkimukseen erikoistunut Visitory Oy.



Koko Suomen matkailun kokonaiskysyntä on laskettu myös tilastokeskuksen toimesta käyttäen matkailutilinpidon tilastojärjestelmää. Kyseisellä menetelmällä ei ole tutkittu yksittäisten matkailualueiden ja kuntien matkailutuloa.