S-market Muonio avataan torstaina 29.8.2024 klo 10

Suurempi kauppa, laajemmat valikoimat mutta tutut arinalaiset

Muutos vanhan ja uuden myymälän välillä saatiin toteutettua sulavasti. Entinen myymälä sulkeutuu viimeisen kerran tiistaina ja uusi avautuu torstaina klo 10.

– Muonion S-marketin avausta on todella odotettu paikallisten toimesta sillä asiakasomistajien lisäksi ovien edessä ovat kesän aikana vierailleet jo porotkin, naurahtaa S-marketpäällikkö Aatu Hautamäki.

Uuteen S-markettiin on saatu lisättyä myymäläpinta-alaa n. 400 neliön verran. Tämä kasvu on mahdollistanut valikoiman kasvattamisen noin 1000 uudella tuotteella. Erityistä huomiota valikoiman laajentamisessa on kiinnitetty mm. lähiruokaan pohjoissuomalaisilta tavarantoimittajilta, erikoisruokavaliotuotteisiin sekä raikkaaseen hedelmä- ja vihannesosastoon. Laajat aukioloajat, entistä parempi sijainti sekä parkkitilan lisääntyminen helpottavat asiakkaiden kaupassa asiointia.

– Täysin uusi myymälä, entistä monipuolisempi valikoima ja normaalin kassapalvelun lisäksi kauppaan saadut itsepalvelukassat saavat varmasti monet ihastelemaan mutta se mikä on pysyvää, ovat tutut arinalaiset, edullinen hintataso ja S-Etukorttia vilauttamalla saatava Bonus asiakasomistajille. Vaikka myymälän Facebook-sivulla on näkynyt jo muutamia vilauksia uudesta kaupasta ja keskusteluissakin odotukset ovat olleet kovat, niin uskomme että moni muoniolainen yllättyy positiivisesti torstaina, kun uusi S-market avaa ovensa. Me arinalaiset odotamme jo innolla, että pääsemme esittelemään myymälää asiakasomistajillemme, Hautamäki kertoo.

Energiatehokkaassa myymälässä asiointimukavuus on huippuluokkaa

– Muonion S-market jatkaa Arinan energiaviisaiden myymälöiden ketjua. Asiointimukavuutta on saatu parannettua mm. tilavilla käytävillä, selkeillä opasteilla sekä ovellisilla ja kannellisilla kylmälaitteilla, jotka paitsi vähentävät hukkalämpöä niin mahdollistavat tasaisemman lämpötilan myymälään, kun kylmälaitteet eivät hohkaa kylmää ilmaa koko myymälään. Valaistus on toteutettu sähkönkulutusta vähentävillä led-valoilla. Henkilökunnan työskentelyä ja tehokkuutta helpottavat esimerkiksi uudet sähköiset hintanäytöt ja tärkeitä huomioita ovat myös panostukset materiaalien kierrätykseen sekä ruokahävikin minimoimiseen, sanoo Osuuskauppa Arinan ryhmäpäällikkö Katja Savilakso.