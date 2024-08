Alko ja WHO yhteistyöhön: ”Lisää ymmärrystä alkoholin ja syövän yhteydestä”

Osana alkoholihaittojen ennaltaehkäisyä ja alkoholin haitoista viestimistä Alko tekee tänä vuonna ainutlaatuista yhteistyötä maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Tavoitteena on viestiä suomalaisille kuluttajille alkoholin terveyshaitoista sekä lisätä ymmärrystä erityisesti alkoholin ja syövän yhteydestä osana WHO:n eurooppalaista EVID-ACTION hanketta (lue lisää hankkeesta).

Alkoholi aiheuttaa seitsemää eri syöpätyyppiä – suun, nielun, kurkunpään ja ruokatorven syöpiä, maksasyöpää, suolistosyöpää sekä rintasyöpää. Vuonna 2020 alkoholinkäytön arvioitiin aiheuttavan yli 100 000 uutta syöpätapausta EU:ssa. Samaisena vuonna Suomessa alkoholin on arvioitu aiheuttaneen yli 2 100 syöpätapausta ja yli 500 syöpäkuolemaa.

”Seitsemän kymmenestä* maailman eniten alkoholia käyttävistä maista on Euroopan unionin alueella. Monilla EU:n kansalaisilla ei ole luotettavaa tietoa alkoholista ja siitä, miten se vaikuttaa yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen terveyteen”, sanoo Carina Ferreira Borges, maailman terveysjärjestö WHO Euroopan alkoholiasioista vastaava ohjelmajohtaja.

”Meillä WHO Euroopalla ja EU:lla on yhteisiä hankkeita, joiden tärkeimpiä tavoitteita on tietoisuuden lisääminen alkoholinkäytön ja syöpäriskien välisistä yhteyksistä. Halusimme edistää tätä tavoitetta myös Suomessa. Alkolla on tärkeä yhteiskunnallinen rooli valtion omistamana alkoholin vähittäismyyntimonopolina, ja se on siksi ihanteellisessa asemassa edistämään EVID-ACTION-hankkeen tavoitteita ja lisäämään tietoisuutta alkoholin ja syövän yhteydestä.”

”Alkoholi ei ole tavallinen kulutushyödyke. Siksi sen saatavuutta, hintaa ja mainontaa tulee rajoittaa ja näin ehkäistä alkoholihaittoja. Kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että valtion alkoholin vähittäismyyntimonopolit ovat tehokas keino rajoittaa alkoholin saatavuutta, ja näin vähentää alkoholin käyttöön liittyviä terveys- ja sosiaaliongelmia.”

Alkoholinkäytön vähentäminen on terveysteko

Länsimaissa alkoholi on yksi viidestä merkittävimmästä syövän riskitekijästä. Ratkaisevaa on juodun alkoholin määrä, ei juoman laatu tai vahvuus. Mitä enemmän alkoholia juo, sitä enemmän kasvaa riski sairastua syöpään.

”Alkoholin aiheuttamat ongelmat eivät kuitenkaan keskity suurkuluttajiin, vaan hyvinkin kohtuullinen alkoholimäärä lisää syöpäriskiä. Alkoholinkäytön vähentäminen on eittämättä terveysteko. Jo pienet muutokset juomatottumuksissa voivat pitkällä aikavälillä vaikuttaa terveyteen merkittävästi”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Marja Aho.

”Erityistehtäväämme peilaten yksi tavoitteistamme on velvollisuus välittää tietoa alkoholin käytön haitoista. Yhteistyömme WHO:n kanssa tukee tätä luontevalla tavalla ja olemme yhteistyöstä hyvin otettuja.”

Kuluttajista 60 prosenttia tunnistaa alkoholinkäytön ja syövän yhteyden

Alko toteutti yhteistyössä WHO Euroopan ja mediatoimisto OMD:n kanssa helmikuussa 2024 terveysväittämiin liittyvän esitestauskyselyn** kampanjasuunnittelun tueksi. Kyselyssä kartoitettiin muun muassa suomalaisten alkoholiin ja terveyshaittoihin liittyviä asenteita ja tietoisuutta.

Kyselyssä 60 prosenttia vastaajista tunnisti alkoholinkäytön yhteyden syöpään. Vahvin yhteys nähtiin maksasyöpään (97 %) ja paksusuolen (86 %) syöpään, mutta vähemmän tuntemattomana vastaajat näkivät yhteyden rintasyöpään (37 %). Euroopassa puolestaan vain noin puolet kansalaisista ovat jossain määrin tietoisia alkoholin aiheuttamasta syöpäriskistä, ja heille ei juuri ole tarjolla luotettavaa tietoa alkoholin ja syövän yhteydestä.

Samaa tutkimustulosta tukee myös THL:n tutkimus***, jonka mukaan 74 prosenttia suomalaisista ajattelee, että alkoholinkäyttö lisää syöpäriskiä. Vastaajista 82 prosenttia piti alkoholinkäyttöä terveydelle haitallisena.

Kampanjoinnilla lisää ymmärrystä alkoholin ja syövän yhteydestä

Yhteistyö näkyy Alkon myymälöissä ja muissa medioissa muun muassa Terveydeksi?-kampanjana syksyn aikana. Kampanjan tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, miten alkoholi vaikuttaa terveyteen ja syöpäriskien syntyyn.

”Haluamme lisätä tietoisuutta siitä, että alkoholi kasvattaa syöpäriskiä. Vähemmän on aina terveydelle parempi valinta – tämä on kampanjamme viestin ydin. Osalle voi tulla yllätyksenä, että alkoholi lisää syöpäriskiä. Siksi onkin tärkeää, että alkoholin ja syövän yhteydestä puhutaan.”

Osana kampanjaa ja yhteistyötä Alko järjestää asiantuntijaseminaarin 29.8., jossa kuullaan ajankohtaista tutkimustietoa alkoholin ja syövän yhteydestä sekä hyvistä käytänteistä alkoholihaittojen ennaltaehkäisyyn yksilö- ja väestötasolla Suomessa ja Euroopasta. Seminaarin pääpuhujana toimi Sosiaali- ja terveysministeriön kutsumana Carina Ferreira Borges maailman terveysjärjestö WHO Euroopasta. Tilaisuuden tallenne päivitetään Alkon Youtube-kanavalle.

*WHO:n tilastot, maailman 10 eniten alkoholia käyttävää maata: Romania, Uganda, Irlanti, Tšekki, Venäjä, Saksa, Luxemburg, Itävalta, Portugali, Valko-Venäjä

**OMD Finland, Internet-paneeli (n= 513), helmikuu 2024

***THL, Alkoholipoliittiset mielipiteet, (n=1008) tammikuu 2024