Sannanrannan virkistysmetsien puustoa harvennetaan syksyllä

Työn toteuttajina toimivat UPM Metsä ja Forest Kings Oy Ab. Työssä noudatetaan lainsäädäntöä, hyvän metsänhoidon, riistametsänhoidon ja luonnonhoidon suosituksia sekä metsäsertifikaatin kriteerejä.

Miksi metsää harvennetaan?

Harvennuksen aikana alueen puustosta poistetaan noin neljännes. Työ kohdistuu ensisijaisesti heikoimmin kasvavaan puustoon, mikä parantaa jäljelle jäävien puiden kasvuedellytyksiä ja tukee alikasvoksen kehittymistä. Säästöryhmiin ja -alueisiin harvennus ei kohdistu.

Miten työ toteutetaan ja vaikuttaako se alueella liikkumiseen?

Työ tehdään koneellisesti, ja aluksi vain päivävuorossa. Mikäli sää- ja korjuuolosuhteet muuttuvat, töitä saatetaan tehdä myös iltavuorossa. Viralliset reitit ja eniten käytetyt polut pyritään pitämään auki töiden aikana, mutta pienemmillä urilla saattaa olla esteitä. Puutavaraa varastoidaan alueelle kuljetusta varten, ja työkoneet liikkuvat työmaa-alueella. Mahdolliset jäljet reiteillä korjataan töiden päätyttyä.

Turvallisuusohjeet alueella liikkuville

Ulkoilijoita pyydetään turvallisuussyistä välttämään liikkumista työmaa-alueella työn ollessa käynnissä.

Turvaetäisyys hakkuukoneeseen 100 m ja muihin koneisiin 70 m

Mikäli liikut alueella työn ollessa käynnissä, suosittelemme käyttämään värikästä vaatetusta ja varmistamaan, että koneen kuljettaja on nähnyt sinut hyvissä ajoin.

Asia on käsitelty maankäyttöryhmässä, kaupunkirakennelautakunta on päättänyt asiasta ja viranomaisilmoitukset on hyväksytty keväällä 2023.