Ilotulitteiden käyttö venetsialaisten aikaan

Vietä juhannusta turvallisesti! 20.6.2024 13:00:38 EEST | Tiedote

Sääennusteet lupailevat aurinkoista juhannusta Pirkanmaalle ja näyttää siltä, että myös kokkojen poltto on tänä juhannuksena mahdollista. Kokon polttamista suunnittelevan on kuitenkin aina muistettava tarkistaa maastopalovaroituksen voimassaolo. Pelastuslaitos muistuttaa, että maastopalovaroituksen aikana kaikenlaisen avotulen teko on aina kielletty.