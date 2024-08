Suomalaisista vapaamuurareista kertova uutuuskirja ilmestyy syyskuussa – veljeskunnan suljetut arkistot avautuivat ensimmäistä kertaa ulkopuoliselle historiantutkijalle

Vapaamuurarit on maailman tunnetuin ”salaseura”. Renessanssin ja valistuksen ihanteiden pohjalle syntynyt aate esittää oppinsa ikiaikaisiin symboleihin, vertauskuviin ja rituaaleihin verhottuna. Veljeskunnan jäsenyyttä ympäröi tietty salaperäisyys, joka on kautta historian kiehtonut ulkopuolisia.

Vapaamuurareihin yhdistetään Suomessakin valtavasti erilaisia uskomuksia ja salaliittoteorioita. Veljeskunnan on uskottu olleen niin Viaporin antautumisen kuin koronan ja Suomen Nato-jäsenyyden takana. Kuntapolitiikassa se on nähty hyvä veli -kerhona, jossa ratkaistaan paikalliset kilpailutukset ja kaavoitukset. Mutta millainen historia vapaamuurareilla Suomessa todella on?

Historioitsija ja tietokirjailija Samu Nyströmin kirjoittama Enemmän valoa – Suomalaisten vapaamuurarien historia avaa salaperäisyyden verhon ja loosin suljetun oven. Syyskuun alussa ilmestyvä kirja on ensimmäinen ulkopuolisen tutkijan suomalaisesta vapaamuurariudesta kirjoittama historiateos, joka perustuu veljeskunnan suljettuihin arkistoihin.

"Sanonta todellisuus on tarua ihmeellisempää pitää monesti paikkansa. Tämän tutkimushankkeen aikana kävi ilmi, että erityisesti näin on ollut vapaamuurarien historiassa" Nyström kuvailee työtään Enemmän valoa -teoksen parissa.

FT Samu Nyström on historiantutkija ja Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti, joka on erikoistunut 1900-luvun suomalaisen yhteiskunnan historiaan.