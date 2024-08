Kainuussa selvitetään toisen raakkukohteen vahingoittumista metsänkäytön seurauksena

Kainuun ELY-keskus on saanut tiedon, että metsäyhtiö Stora Enso epäilee toisenkin raakkukohteen vahingoittuneen Kainuussa. Epäillään, että kohteella ei ole noudatettu metsänkäsittelyyn liittyviä ohjeita jokihelmisimpukan huomioimisesta metsätöiden aikana. Jokihelmisimpukka eli raakku on erittäin uhanalainen, rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji, joten sen esiintymisalueilla suoritettaviin metsänkäyttötoimiin liittyy erityisiä ohjeistuksia.

Stora Enso on tiedottanut aiemmin tällä viikolla pysäyttäneensä hakkuut koko Suomessa kaikissa sellaisissa kohteissa, joissa on vesilaki-, metsälaki- tai luonnonsuojelulakiliitännäisiä rajoituksia. Hakkuut on keskeytetty, kunnes näihin kohteisiin liittyvät toimintaohjeet, hakkuusuunnitelmat ja riskit on saatu uudelleenarvioitua.

Kainuun ELY-keskus tekee tarkastuskäynnin kohteelle ja arvioi, millaisiin toimenpiteisiin on mahdollisesti ryhdyttävä. ELY-keskus tiedottaa asiasta tarkemmin tarvittaessa.