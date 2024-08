Näkövammaisten valokuvanäyttely, queer-taidetta, maailmanmusiikkia ja monikulttuurisia festareita – kulttuurikeskusten syksyssä näkyy moninainen Helsinki

Helsingin kulttuurikeskusten ohjelmistossa näkyy sekä esiintyjien että yleisöjen moninaisuus. Tänäkin syksynä luvassa on esityksiä, näyttelyitä, työpajoja ja tapahtumia, joiden yleisö ja osallistujat voivat nähdä peilaavan itseään.

”Helsingin tavoitteena on olla ihmisoikeuksille rakentuva kaupunki, jossa kaikki saavat näkyä, kuulua, elää ja osallistua tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina ilman syrjinnän pelkoa. Luonnollisesti tämän tulee näkyä myös kulttuuritarjonnassa”, kulttuurikeskus Caisan johtaja Cátia Suomalainen Pedrosa sanoo.

Syyskuussa Caisassa nähdään esimerkiksi Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n Valokuvaklubin Toinen valo -valokuvanäyttely. Kukin kuvaaja on kehittänyt omat menetelmänsä ylittääkseen näkövammasta aiheutuvat haasteet niin kentällä kuin jälkikäsittelyssä. Valokuvien lisäksi näyttelyssä on videoesitys kuvaajien käyttämistä menetelmistä. Kokonaisuuteen kuuluu myös luento ja taiteilijatapaamisia. Teokset kuvailutulkataan ja tuotetaan digitaalisena ja pistekirjoituksena.

Kuvailutulkkausta, aistiapuvälineitä ja monikulttuurista ohjelmaa

Syksyn ohjelmisto tarjoaa kulttuurien välisiä kohtaamispaikkoja sekä tilaisuuden kasvattaa keskinäistä ymmärrystä. Sekä sisällöissä että järjestelyissä pyritään huomioimaan aliedustettuja vähemmistöjä.

Esimerkiksi kulttuurikeskus Caisan esityksiin on kuvailutulkattuja näytöksiä ja näyttelyihin järjestetään viittomakielisiä opastuksia. Annantalon taidekasvatuskursseilla ja työpajoissa lapsille on tarvittaessa saatavilla aistiapuvälineitä. Ohjelmistossa on erikielisiä ja sanattomia esityksiä.

Stoassa ja Vuotalossa on Kolibri-festivaalin ohjelmaa perheille 14.–28.9. Kulttuurisen moninaisuuden festivaalin ohjelmassa pohditaan identiteettiä ja sitä, kuka meidän tarinaamme kertoo. Lähi-idän arkeen ja kulttuurimaisemaan näkökulmia tarjoava Sunflower Film Festival paneelikeskusteluineen järjestetään Stoassa 21.9. Myös Stoassa nähdään lauantaina 23.11. ensi-illassa Regeneraattorin Secret Garden -tanssiteos, joka rakentuu näkövammaisten kanssa käytyjen työpajojen ja keskustelujen pohjalta.

Kanneltalossa yli 50-vuotiaiden tanssijoiden muodostama 50+Tanssikollektiivi astuu 13.9. yleisön eteen ensimmäisellä teoksellaan 222 Wrong Movements. Teoksen ohjaa palkittu taiteilija Pavel Semchenko. Maailman mielenterveyspäivänä 10.10. kantaesityksensä niin ikään Kanneltalossa saa Soiva Kivi. Kirjailija ja teatteriohjaaja Juha Hurmeen, säveltäjä-laulaja Aleksi Parviaisen ja pianotaiteilija Marie Körkön ainutlaatuinen musiikkia ja tarinoita yhdistelevä teos kunnioittaa Aleksis Kiven elämäntyötä ja pohtii mielenterveysongelmien vaikutusta Kiven taiteeseen.

Malmitalon Latin Folk Nightissa voi heittäytyä latinalaisamerikkalaisen tanssin, musiikin ja perinteiden pariin lauantaina 11. marraskuuta. Marraskuussa myös monikulttuurisen Nomad Festivalin ohjelmistoa levittäytyy kulttuurikeskuksiin.

Caisa rakentaa inklusiivista Helsinkiä – nyt myös Kino Caisassa

Kulttuurikeskus Caisa Kalliossa edistää moninaisuutta ja inkluusiota taiteen ja kulttuurin keinoin. Syyskuussa Caisan saliin rakennettavassa lávvussa koetaan Ritni Ráske Pieskin ja työryhmän dekoloniaalinen utopia Girjái, joka on omistettu sateenkaarisaamelaisille ja BIPOC-queereille. Lokakuussa Today my cat died -näytelmässä nuori pohtii suhdettaan queer-seksuaalisuuteensa ja kansallisuuteensa. Esityksen tuotantoryhmä koostuu venäläisistä taiteilijoista, jotka ovat paenneet kotimaastaan poliittisten mielipiteidensä vuoksi. Joulukuussa Caisan lavalla nähdään inklusiivisen tanssin ryhmän Tanssivien timanttien teos Kohtaamisia.

Suosituilla Global Club Nights -klubeilla kuullaan maailmanmusiikkia kerran kuussa perjantaisin. Tänä syksynä tulossa on myös monikulttuurisia Global Club -tapahtumapäiviä lapsiperheille. Lisäksi GCN-klubi-illat laajenevat loka-marraskuussa myös Kanneltaloon.

Tämän syksyn uusi avaus Kulttuurikeskus Caisassa on Kino Caisa, jonka elokuvanäytökset alkavat lokakuun alussa. Tiistainäytöksissä esille pääsevät valtavirtaelokuvissa näkymättömiin jäävät ihmiset, tarinat ja tarinankertojat.

”Toivon, että Kino Caisan elokuvat herättävät ajatuksia ja antavat uusia näkökulmia ihmisyyteen ja maailmaan. Toivon elokuvien myös lisäävän ymmärrystä ihmisyyden moninaisuudesta”, Caisan kulttuurituottaja ja Kino Caisan ohjelmistosta vastaava Johanna Rissanen toivoo.

Lokakuussa Kino Caisassa nähdään muun muassa elokuvat You Resemble Me, Costa Brava, Lebanon, Bacurau ja Prism, joissa käsitellään muun muassa rasismia, pakolaisuutta ja mielenterveyttä. Lokakuun ohjelmiston on kuratoinut elokuvatapahtumien moniosaaja Diego Ginartes. Kino Caisan ohjelmisto täydentyy syksyn edetessä.



