Pikkuhuuhkajat nimetty syyskuun EM-karsintaotteluihin

Pikkuhuuhkajien EM-karsinnat kohti Slovakiassa 2025 pelattavia EM-kisoja huipentuvat syksyllä. Kuuden pelatun ottelun jälkeen Pikkuhuuhkajat on karsintalohkossaan kolmantena, kolme pistettä saman verran otteluita pelanneen Romanian ja neljä pistettä Sveitsin perässä. Lohkon tilanne Tulospalvelussa >>

– Lohkossa on mielenkiintoinen tilanne. Kolme parasta lohkokakkosta pääsee kisoihin, ja muut lohkokakkoset marraskuun jatkokarsintoihin. Emme ole kakkospaikasta kovin kaukana. Omalla pelillämme meillä on siihen kaikki mahdollisuudet, ja saattaa muilla tapahtua ristiinpelaamisiakin – myös Romanialla ja Sveitsilläkin on jäljellä neljä peliä, päävalmentaja Mika Lehkosuo muistuttaa.

Syyskuun joukkueeseen on nimetty 23 pelaajaa, joista kuusi – Doni Arifi (Ilves), Teemu Hytönen (VPS), Luka Kuittinen (FC Inter), Oiva Jukkola (Ilves), Samuli Miettinen (KuPS) ja Liam Möller (HJK) – ovat Pikkuhuuhkajissa kokonaan uusia nimiä.

– Kaikki heistä tulevat Veikkausliigasta. Lisäksi mukana on kaksi pelaajaa (Luka Hyryläinen ja Dario Naamo), joilla ei ole vielä yhtään EM-karsintapeliä Pikkuhuuhkajissa, Lehkosuo kertoo.

Suomen joukkue:

Lucas Bergström (mv), Chelsea FC

Elmo Henriksson (mv), Sporting Gijón

Lasse Schulz (mv), Vendsyssel FF

Doni Arifi, Ilves

Luka Hyryläinen, SSV Ulm

Teemu Hytönen, VPS

Oiva Jukkola, Ilves

Ville Koski, NK Istra

Luka Kuittinen, FC Inter

Otso Liimatta, FC Famalicão

Adam Marhiev, FK RFS

Samuli Miettinen, KuPS

Tony Miettinen, Odds BK

Liam Möller, HJK

Dario Naamo, SJK

Jussi Niska, FC Inter

Henri Salomaa, Casertana FC

Naatan Skyttä, Toulouse FC

Juho Talvitie, Heracles Almelo

Casper Terho, Royale Union Saint-Gilloise

Santeri Väänänen, Rosenborg BK

Kalle Wallius, IFK Mariehamn

Miska Ylitolva, HJK

Suomen jäljellä olevat ottelut EM-karsinnoissa (ajat Suomen aikaa):

Pe 6.9.2024 klo 19.00 Armenia – Suomi (EM-karsinnat), FFA Academy Stadium, Jerevan

Ti 10.9.2024 klo 18.00 Suomi – Romania (EM-karsinnat), Tammelan Stadion, Tampere

Pe 11.10.2024 klo xx.xx Sveitsi – Suomi (EM-karsinnat), Luzern Arena, Luzern

Ti 15.10.2024 klo 19.00 Suomi – Montenegro (EM-karsinnat), Tammelan Stadion, Tampere

11.11.2024 & 19.11.2024: Mahdolliset jatkokarsintaottelut

