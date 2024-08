Espoon Finnooseen valmistui 91 uutta Asuntosäätiön vuokra-asuntoa

13-kerroksisessa kohteessa on 91 vuokra-asuntoa, joiden koot vaihtelevat yksiöistä viiden huoneen koteihin. Asunnot ovat korkotuettuja vuokra-asuntoja, joiden asukasvalinnat perustuvat hakijoiden asuntotarpeeseen, varallisuuteen ja tuloihin.

Kaikissa asunnoissa on lasitetut parvekkeet, jotka lisäävät kodin valoisuutta ja asumisviihtyvyyttä. Talon ylimmässä kerroksessa on asukkaiden käytössä kaksi viihtyisää saunaa sekä kolme kerhotilaa kattoterasseineen. Lisäksi talon ylimmässä kerroksessa on rauhallinen etätyöhuone, jonka asukkaat voivat varata käyttöönsä. Talon yhteistiloihin kuuluu myös ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat talopesula, kaksi kuivaushuonetta sekä ulkoiluväline- ja lastenvaunuvarastot. 44 autohallipaikkaa ovat pihan parkkihallissa sekä kaksi LE-pysäköintipaikkaa sisäpihalla.

Asuntosäätiön vuokrakotikohde sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Finnoon metroasemasta, jonka ympäristöstä löytyvät alueen kaupalliset palvelut. Ulkoilureitit luontoon ja merenrantaan kulkevat aivan kohteen vieressä. Lähellä sijaitsevat Iivisniemen ja Kaitaan päiväkodit ja koulut. Finnoon kehittyvälle alueelle on suunnitteilla kaksi koulua sekä useampi päiväkoti.

Hannuksenkujan vuokrakotikohteen rakentajana on toiminut Lujatalo Oy, ja suunnittelusta on vastannut Avarrus Arkkitehdit Oy.