Vantaan ja Keravan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunnassa 28.8.2024 käsiteltyä

Vuoden 2025 talousarvio ja alustava toimintasuunnitelman luonnos

Talousarvion laadinnassa huomioidaan toimintaympäristön muutoksesta sekä palvelutarpeesta tulevat muutosvaatimukset. Hyvinvointialueiden tiukan taloudellisen tilanteen takia palvelutasopäätöksen kehittämissuunnitelman toimenpiteitä, mm. riittävien henkilöresurssien varmistamiseksi, ei pystytä toteuttamaan. Vuosien 2024 ja 2025 toimenpiteet siirretään vuodelle 2026. Vuonna 2025 varmistetaan kuitenkin riittävät palvelut lakisääteisten testauksien suorittamiseksi sekä sairauspoissaolojen ennaltaehkäisemiseksi.

Pelastustoiminnan toimintavalmiuden parantamiseksi rakennetaan Korsoon uusi valmiusasema, jonka valmistuminen ajoittunee vuodenvaihteeseen 2025- 26.

Pelastustoimen toimintakulut, poistot ja vyörytykset ovat yhteensä 38, 8 M€ ja toimintatuotot 0, 5 M€. Pelastustoimen maksuosuudet ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 19, 4 M€ ja Keski- Uudenmaan hyvinvointialueelle 18, 9. M€. Tämän hetken arvion mukaan ensihoidon toimintakulut, poistot ja vyörytykset ovat yhteensä 18, 8 M€ ja toimintatuotot 3, 1 M€, jolloin HUS

maksuosuus on arviolta 15, 7 M€.

Talousarvio ja alustava toimintasuunnitelman luonnos päätettiin lähetettää lausunnolle Keski-

Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus 2/2024 ja omavalvontaraportti 2/2024

Pelastustoiminnan hälytystehtäviä oli ensimmäisen puolivuotisen aikana yhteensä 3 590, kun niitä vuonna 2023 vastaavana ajankohtana oli 340 enemmän. Ensivastetehtäviä oli yhteensä 601, kun niitä vastaavana ajankohtana vuonna 2023 oli 249 enemmän. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköiden kokonaistehtävämäärä pieneni 9,6 % edelliseen vuoteen nähden. VAKEn alueella laskua oli 11,5 % edelliseen vuoteen nähden ja Keusoten alueella laskua oli 6,5 % edelliseen vuoteen nähden.

Pelastuslaitoksen palvelukyvyssä on kahden ensimmäisen kvartaalin aikana ollut puutteita. Ydinpalveluissa on myös henkilöstöresurssien osalta ollut haasteita alkuvuoden aikana. Toisen kvartaalin aikana ensihoidon alkuvuoden henkilövajeet on saatu täytettyä. Pelastustoiminnan toimintavalmiusajoissa oli alueellisesti puutteita, ja myös ensihoidon tavoittamisviiveessä jäätiin HUS:n asettamasta tavoitteesta.

Pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintavalmiusaikojen alueellisiin haasteisiin vastataan pidempiaikaisen (2022–2027) suunnitelman mukaisesti perustamalla neljä uutta valmiusasemaa. Tikkurilan valmiusaseman rakentaminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja asema otetaan käyttöön lokakuussa 2024. Seuraavan valmiusaseman (Korso) suunnittelutyö alkanut.

HALI-liikennevalo-ohjausjärjestelmän rakentaminen jatkuu Vantaalla. Miltei kaikki alueen muut kunnat ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhteiseen HALI-selvityksen tekemiseen ELYn/Fintrafficin kanssa