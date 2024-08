Varhan päihde-​ ja riippuvuushoidon palveluihin muutoksia 1.9.2024 alkaen – ostopalveluista omaan palvelutuotantoon

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on korvaamassa ulkoisilta palveluntuottajilta ostamiaan päihde- ja riippuvuushoidon avopalveluja omalla palvelutuotannolla. Päihde- ja riippuvuushoidon palveluja tarvitseva asiakas on tähän asti voinut olla suoraan yhteydessä ostopalveluna avokuntoutusta tai polikliinista päihdehoitoa tarjoaviin tuottajiin, jos on kokenut tarvitsevansa palveluja.

Syyskuusta 2024 alkaen ostopalvelusopimukset muuttuvat ja Turussa, Kaarinassa, Raisiossa ja Pöytyällä asuvat, päihde- tai riippuvuushoitoa tarvitsevat, ottavat muiden sote-palvelujen asiakkaiden tapaan yhteyttä oman terveyskeskuksensa hoidon tarpeen arviointiin.

– Asiakkaalle tehdään hoidon tarpeen arviointi ja jos päihdehoidon tarve on perusteltu, hänelle laaditaan mielenterveys- ja päihdeyksikössä hoitosuunnitelma. Sen perusteella asiakas saa päihde- ja riippuvuushoitoa joko Varhan omana avopalveluna tai hänet ohjataan edelleen ostopalveluihin, Varhan päihde- ja mielenterveyspalvelujen johtaja Tommi Väyrynen avaa.

Asiakas voidaan ohjata myös kolmannen sektorin palveluihin tai itse-/omahoidon menetelmien pariin, jos asiakkaan katsotaan hyötyvän niistä.

– Avopalveluita oikein kohdentamalla ja vaikuttavia palveluita tarjoamalla voimme vähentää myös raskaampien palvelujen, kuten päihdelaitoskuntoutuksen tai laitosvieroituksen tarvetta, Väyrynen jatkaa.

Muissa Varhan alueen kunnissa päihde- ja riippuvuushoidon palvelut jatkuvat aiempaan tapaan vuoden 2024 loppuun saakka. Myös selviämisasemien tarjoama palvelu ja laitosvieroitushoito jatkuvat vuoden loppuun ennallaan. Lisäksi päihdepalveluiden asumispalvelut jatkavat toimintaansa koko Varhan alueella entiseen tapaan.

Tu­rus­sa avo­vie­roi­tus­hoi­toa 1.9. al­kaen

Turussa käynnistyy 1.9.2024 Varhan omana palveluna avovieroitushoito, joka on tarkoitettu Turun, Kaarinan, Raision ja Pöytyän alueilla päihdehoitoa tarvitseville. Lääkärin suunnittelemaan alkoholin avovieroitushoitoon voidaan ohjata esimerkiksi Tyks Akuutista, terveysasemilta sekä mielenterveys- ja päihdeyksiköstä. Avovieroitushoitoon liittyvä lääkkeen valvottu jako järjestetään Turussa asiakkaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.

Suora nu­me­ro kor­vaus­hoi­don ar­vioon

Turun terveysasemien asiakkaat voivat ottaa suoraan yhteyttä korvaushoidon tarpeen arvioon. Jos opioidiriippuvuuteen tarvitaan apua, voi olla yhteydessä Turun riippuvuustiimin hoitajaan. Puhelinnumero on tarkoitettu myös sote-alan ammattilaisille, joiden potilaat voisivat hyötyä korvaushoidosta.

Hoitaja vastaa numerossa p. 044 901 5446, arkisin ma-pe klo 8–15.30.

Varhan palvelustrategian mukaan Varha järjestää perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja ensisijaisesti omana toimintana ja täydentää tarvittaessa omia palvelujaan yksityisellä palvelutuotannolla. Varhaan siirtyneet kunnat ovat järjestäneet päihdepalveluitaan pääosin ostopalveluina. Päihde- ja riippuvuushoidon avopalvelut pyritään tuottamaan Varhan omassa palveluntuotannossa sitä mukaa, kun kuntien solmimat ostopalvelusopimukset esimerkiksi A-klinikan, Luonan, Ote-klinikan päättyvät ja Varha pystyy tuottamaan palvelut itse.

Kaarinan, Raision, Turun ja Pöytyän terveyskeskusten hoidon tarpeen arvio: