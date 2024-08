Venezuelan kirkon johtaja Suomessa: ”Vaalit ryöstettiin ja manipuloitiin”

Heinäkuisten vaalien jälkeen istuva presidentti Nicolás Maduro julistautui vaalien voittajaksi. Myöhemmin Maduron hallinnolle uskollisena pidetty korkein oikeus vahvisti tuloksen. Vaalilautakunta ei ole julkaissut tarkkoja äänestyspaikkakohtaisia vaalituloksia. Opposition mukaan vaalit voitti 70 prosentin äänillä opposition ehdokas Edmundo Gonzáles. Vaalien rehellisyys on kyseenalaistettu niin Venezuelassa kuin ulkomailla. Vaalien jälkeen Venezuelan kadut ovat täyttyneet mielenosoituksista, joita on tukahdutettu väkivaltaisesti. Ihmisiä on myös kuollut.

”Vaalit ryöstettiin ja manipuloitiin. Ne olivat katastrofi. Venezuelan kansa tuntee nyt suuttumusta, suurta ärtymystä ja kokee tulleensa huijatuksi. Monet aiemmin hallitusmyönteiset ihmiset vaihtoivat vaalien jälkeen näkemystään”, Gerardo Hands kertoo.

”Vaalien jälkeinen väkivalta on masentavaa. Tällä hetkellä hallinto on ottanut kiinni 2 000 ihmistä ja laittanut heidät vankilaan. Jopa nuoria ja lapsia, jotka olivat perheidensä kanssa kiinniottohetkellä”, Hands sanoo.

”Ihmisen vangitseminen sen perusteella, mitä hän ajattelee, rikkoo ihmisoikeuksia. Samoin se on yksityisyyden rikkomus, kun ihmiseltä pyydetään nähtäväksi kännykkä ja tarkistetaan se. On vastoin ihmisoikeuksia, että ihmisten kotiin tunkeudutaan ja heidät viedään selliin ilman oikeudellista syytä.”

Hands kuvaa Venezuelan nykyhallintoa tyranniaksi, jota huumekauppa ylläpitää. Venezuelan hallintoa tukevat esimerkiksi Kuuba, Venäjä, Nicaragua ja Kiina.

Handsin mukaan Venezuelan omassa armeijassa enemmistö ei tue Maduron jatkoa.

”Monet heistä pakotettiin äänestämään, ja kun he äänestivät, he äänestivät Maduroa vastaan. On myös tehty kysely niiden äänestyspisteiden lähelle, joissa sotilaiden perheitä asuu. Kävi ilmi, että äänet jakaantuivat niissäkin samoilla osuuksilla kuin muuallakin maassa”, Hands kertoo.

Kirkon tehtävä on edistää sovintoa





Handsin mukaan kirkon tehtävä on edistää sovintoa ja sitä, että oikeus toteutuisi rauhanomaisella tavalla.

”Kirkkomme tarjoaa lohtua ja tukea, vahvistamme ihmisten mielialaa ja kuljemme rinnalla. Olemme solidaarisia ja jaamme ihmisten tuskan”, Hands sanoo. ”Tilanne vaikuttaa kirkkomme jäseniin paljon. Vaikka joku ei haluaisi keskustella aiheesta, se nousee silti esiin. Hallituksen väkivalta aiheuttaa jännittyneen ilmapiirin, joka on kouriintuntuvaa.”

”On odotettavissa, että jopa kolmannes venezuelalaisista lähtee maasta. Se on surullista. Jo lähteneiden noin kahdeksan miljoonan lisäksi”, Hands sanoo.

Venezuelan poliittinen ja taloudellinen tilanne sekä sosiaaliset olot ovat huonontuneet vuosi vuodelta. Inflaatio on kasvanut räjähdysmäisesti, ja ihmisillä on pulaa muun muassa elintarvikkeista ja lääkkeistä.

”Maasta on lähtenyt tärkeitä ammattilaisia: lääkäreitä, insinöörejä, opettajia ja asianajajia. Maassamme on iso osaamistyhjiö”, Hands sanoo.

Handsilta kysytään usein, eikö hänenkin olisi parempi lähteä ulkomaille. Hän kuitenkin kokee, että hänen paikkansa on Venezuelassa.

”Koen, että voin auttaa enemmän ihmisiä maan sisällä kuin ulkomailla.”





Venezuelan lapset ilman lapsuutta





Venezuelan lasten tilanne järkytti maassa keväällä vieraillutta Lähetysseuran safeguarding-asiantuntijaa Anni Takkoa.

”Venezuelan lasten tilanne on hyvin kriittinen. Kun ainoa vaihtoehto on pyrkiä maasta pakoon, saatetaan lapset usein jättää maahan isovanhempien kanssa ja aikuiset lähtevät pois. Lapsia myös hylätään tai heitä katoaa matkan varrella. Sitäkin tapahtuu, että lapset hylätään kadulle, koska ruokaa ei riitä kaikille. Siksi perheissäkin asuminen on lapsille riski tulla hylätyksi, koska toimeentuloa ei ole ja aikuisten pahoinvointi on suurta”, Takko sanoo.

”Sekä aikuiset että lapset kärsivät mielenterveysongelmista ja väkivallasta, myös seksuaalisesta väkivallasta. Lastensuojeluverkostot ja sosiaaliset tukiverkostot ovat hyvin rajalliset. Venezuelassa on lapsia ilman lapsuutta.”

Venezuelan evankelis-luterilainen kirkko on tukenut haavoittuvassa asemassa olevia lapsia Lähetysseuran tuella.

”Olemme tukeneet koulutuksella riskialttiissa tilanteissa eläviä lapsia, orpolapsia ja kaltoinkohdeltuja lapsia. Tarjoamme lapsille koulutusta, joka perustuu kristillisiin arvoihin ja periaatteisiin. Olemme tukeneet opintoja ylioppilaaksi asti ja siitäkin eteenpäin yliopistossa”, Hands sanoo.

Kirkolla on Lähetysseuran tukemat poikien turvakoti sekä oma esikoulu. Tuen avulla lapset ja nuoret ovat saaneet mahdollisuuden koulunkäyntiin ja opiskeluun. Esikoululaisten perheille on annettu myös ruoka-apua ja tarvittaessa psykososiaalista ja hengellistä tukea.

Lähetysseuran tuella kirkko on myös vahvistanut naisten toimeentuloa, ehkäissyt perheväkivaltaa ja auttanut ihmisiä terveydenhoitokuluissa.