Espoo-päivän viikonlopussa jälleen tänä vuonna yli kaksisataa tapahtumaa

Espoo-päivän kaikille avoin ohjelmisto syntyy poikkeuksellisella yhteistyöllä niin aktiivisten kaupunkilaisten, yhdistysten, oppilaitosten kuin yritystenkin toimesta; omia tapahtumiaan on vuosittain toteuttamassa yli sata järjestäjää. Kaupunki itse vastaa tapahtuman koordinoinnista sekä useampien tapahtumien tuottamisesta. ”Tänä vuonna Espoo-päivän teemana on kumppanuus, joka kuvaa kaupungin tapaa toimia. Espoo-päivä on osoitus yhdessä tekemisen voimasta, ja me Espoossa onnistumme, kun saamme kaikki mukaan”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä kertoo.



Tapahtumat levittäytyvät kahden päivän aikana eri puolille kaupunkia, mutta yksi tiiviimpiä keskittymiä on Tapiolan keskuksen alueella. Lauantaina Tapionpuistossa toteutetaan koko perheen musiikin, sirkuksen ja ympäristötietouden yhdistävä tapahtuma, joka huipentuu Tapiolan Aurinkoterassin ulkoilmaelokuvaan Havumetsän lapset. Laadukas musiikkiohjelma levittäytyy päiväaikaan myös Kulttuurikeskuksen Amfille, alueen puistoihin sekä illalla Kulttuuriaukiolle, jossa esiintyy railakkaista konserteistaan tunnettu Ursus Factory.



Kaupunkilaisten suosikeiksi nousseet museoiden ilmaispäivä, pelastuslaitosten avoimet ovet, liikunnan lajikokeilut ja luontoreissut, kuten yöllinen lepakkoretki, ovat myös tänä vuonna ohjelmassa. Otaniemen ja Keilaniemen alueella päästään kurkistamaan ainutlaatuisiin kohteisiin, kun Aalto-yliopiston uudiskohde Marsio avautuu ennakkoon kaupunkilaisille sekä naapuruston Microsoftin ja Fortumin konttorit kutsuvat tutustumiskierrokselle.



Koko ohjelmisto löytyy osoitteesta www.espoopäivä.fi.