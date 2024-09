Esikoisromaani Osuma kertoo kielletystä rakkaudesta jatkosodan aikana

Juoksuhaudoissa ei tapahdu kovin paljon. Nuori sotilas Tallgren ja muut miehet yrittävät parhaansa mukaan saada ajan kulumaan. Silloin kun ei olla passissa, pelataan korttia, luetaan kirjeitä yhä uudelleen tai veistellään puu-ukkoja ja -peniksiä, ihan huvin vuoksi. Joskus tarvitaan vapaaehtoisia partioon, ja yleensä aina valmiina on Ståhl. Hän jolla on niin kaunis profiili, kuin marmoriin veistetty, ja karheat kädet. Kun hän katsoo Tallgrenia, hän hymyilee. Ja yhtäkkiä kaikki on toisin.

Suomenruotsalainen Petter Sandelin on työstänyt esikoisromaaniaan lähes kymmenen vuotta ja kuvailee kirjoitusprosessia matkaksi, jossa tarina on jatkuvasti muuttunut ja hioutunut.

”Osuma on tarina, joka on elänyt, herännyt uudelleen henkiin ja luonut nahkansa monta kertaa. Kuin kivi, joka on huuhtoutunut edestakaisin vedenrajassa, kunnes se on löytänyt muotonsa,” Sandelin kertoo.

”Kieli on usein riisuttua, ja olen poistanut paljon siitä, mitä olen kirjoittanut, löytääkseni jotakin yksinkertaista ja intiimiä. Unelmani on kirjoittaa täydellinen lause ennen kuolemaani.”

Millaista taustatutkimusta olet tehnyt elämästä rintamalla?

“Sodan aikaiset päiväkirjat ovat auttaneet minua paljon. Pidän ensikäden lähteistä, koska ne ovat henkilökohtaisia, ja olen yrittänyt säilyttää niiden sävyn. Päiväkirjoista löytää myös uskomattoman kauniita luonnonkuvauksia. Brutaali sota käydään keskellä luontoa, mäntyjä ja aamukastetta. Tämä kontrasti on kirjassa erittäin tärkeä. Homoseksuaaliset suhteet rintamalla on aiheena pitkään ollut tabu. Onneksi löytyy muutama suomalainen tutkija, joka on kirjoittanut aiheesta. Ilman heidän tutkimustaan en olisi voinut kirjoittaa romaania, vaikka se ei tietenkään pyri kuvaamaan historiaa tarkasti – se on fiktiota ja fantasiaa.”

Miksi halusit kuvailla rakkautta kahden miehen välillä?

“Yksi sodan idea on epäinhimillistää sotilas erottamalla hänet kaikesta siitä mikä tekee hänestä ihmisen; perheestä, yhteiskunnasta ja rakkaudesta. Halusin tuoda hänet takaisin siihen yhteyteen ja pohtia, miltä tuntuu taistella rakastamansa ihmisen rinnalla.”

Petter Sandelin (s. 1982) asuu Vaasassa ja työskentelee toimittajana Svenska Ylellä. Osuma on Sandelinin ensimmäinen romaani ja suomennettu teos. Hän on aiemmin julkaissut runokokoelman Istället för grindcore (2013).

Petter Sadelin: Osuma, 120 sivua, suomentanut Katriina Huttunen. Ilmestyy painettuna ja e-kirjana 24.9. Äänikirja ilmestyy 24.10. ja sen lukee Markus Järvenpää.

