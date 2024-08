Ruokaketju on valmis sitoutumaan ruoka-alan kasvuohjelmaan yhdessä – valtiolta odotetaan pitkäjänteistä sitoutumista

Ruokatieto Yhdistys ry tulee toimimaan koko ruokaketjun kattavana edustajana ruokaviennin strategisissa prosesseissa, strategisten puitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kasvuohjelman tavoitteiden seurannassa. Tällä toiminnalla varmistamme yritysten ja valtion jatkuvan vuoropuhelun kasvuohjelman edistämiseksi. Ruokatieto tahollaan tulee vahvistamaan organisaatiotaan erillisresurssein, kertoo Ruokatieto Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.

Suomen elintarvikevientiyhdistys SUVI ry:n keskeinen rooli on jäsenyritystensä yhteisten operatiivisten vientitoimien toteuttamisessa.

SUVI ry parantaa yritysten kaupallista onnistumista kansainvälisillä markkinoilla ja ratkaisee yritysten mm. kokoluokasta, resursseista tai osaamistarpeista johtuvia haasteita. SUVI ry:n toiminnan merkitys korostuu, koska alalla on hyvin paljon pieniä kasvua hakevia vientiyrityksiä, kertoo SUVI ry:n hallituksen jäsen Jarmo Talasrinne. Ja jatkaa, että yhteisiä vientitoimia tulevat varmasti toteuttamaan myös muut yritysryhmät.

Ruokaketjussa pidetään tärkeänä, että alan sitoutumisen lisäksi myös valtio sitoutuu pitkäaikaisesti ruoka-alan kasvuohjelmaan, sekä rahoittajana että pysyvillä rakenteilla. Vienninedistämispalveluita tuottava Osuuskunta Viexpo muodostaa ruokaviennin palveluorganisaation ja ottaa vastuuta yritysten saattamisesta markkinoille päättyneen Food from Finland –ohjelman tilalla. Ruoka-alalla odotetaan, että Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa, että Viexpon omistuspohja sekä edellä kuvattujen viennin avaintoimintojen rahoitusmalli mahdollistavat toiminnan ja rahoituksen yli hallituskausien.

Ruoka-alalla odotamme kovasti, että ulkoministeriöön siirtyvä Business Finlandin ulkomaanverkosto palvelee ruokavientiä. Tavoite on, että ruokavienti huomioidaan ulkoministeriön valmistelussa niin, että se saa ulkomaanverkostosta riittävät resurssit ja että ulkomaanverkosto tuottaa jatkossa kaupallistamisen tukipalveluja myös elintarvikeyrityksille, sanoo Anni-Mari Syväniemi.

Yritysten hyvä yhteistyö ja järjestäytyminen on edellytyksenä sille, että kansallisella tasolla pystytään määrittelemään ruokaviennin kehitystarpeet mm. koulutuksen, tutkimuksen tai kohdennettujen kehityshankkeiden osalta ja vientitavoitteet saavutetaan. Kun yrityslähtöisesti on selvitetty, mitä tarpeita kehitystoimille kasvutavoitteen saavuttamiseksi on, voi valtio tehokkaasti ohjata hankkeita ja resursseja ja kehitystoiminta tukee aidosti ja kokonaisvaltaisesti yritystoimintaa.

Lisätietoja:

Ruokatieto Yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi; gsm. 050 511 8909; anni-mari.syvaniemi@ruokatieto.fi