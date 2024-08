Keskusta: Hallituksen keskityttävä lähipalvelujen pelastamiseen hallintopelien sijaan

Antti Kaikkonen: Kokoomus, laittakaa budjettiriihessä raksit Turun tunnin junalle 20.8.2024 13:53:16 EEST | Tiedote

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen ehdottaa Petteri Orpolle, että hallitus päättäisi parin viikon kuluttua budjettiriihessään perua Turun tunnin junan ja sille lähivuosiksi osoitetun satojen miljoonien eurojen rahoituksen. Kaikkonen kannustaa kokoomuksen ministeriryhmää sopimaan asiasta meneillään olevassa kokouksessaan Rovaniemellä. Aiemmin valtiovarainministeri Purra on kertonut, että hankkeen eteneminen on kokoomuksesta kiinni. Orpon hallituksen linja Turun tunnin junasta on suomalaisille niin kallis, että asia on harkittava uusiksi. Kyse on koko Suomen liikennepolitiikan isoista ratkaisuista. Asia on suuri ja sillä on kiire. Samaan aikaan hallitus leikkaa esimerkiksi suomalaisten terveyspalveluista valtavia summia, ja teiden korjausvelka kasvaa tällä hallituskaudella sadoilla miljoonilla euroilla. Asiat pitäisi nyt laittaa tärkeysjärjestykseen, sanoo Kaikkonen. Pallo on pääministerillä. Tehkää ainoa oikea päätös, ja perukaa jättipanostukset Turun tunnin junaan. Kaikkonen muist