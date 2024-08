Suomensukuisen Ingeborg Arvolan Jäämeren laulu on vangitseva historiallinen romaani rakkaudesta, himosta ja pohjoisen karusta luonnosta

Vuosi on 1859. Priita-Kaisa Seipäjärvi laittaa sukset jalkaan ja lähtee kahden pienen poikansa kanssa pitkälle matkalle Sodankylästä Norjaan. Matkan päämääränä on Pykeija, jossa meren sanotaan kiehuvan turskasta. Priita-Kaisan toiveissa on löytää naimaton kalastaja, jolla on hyvä lauluääni ja velaton vene. Mutta Jäämeren rannalla rakkauden kaipuuseen pystyy vastaamaan vain Askan Mikko, joka kuuluu toiselle.

Kirjan päähenkilö Priita-Kaisa on yksi suomensukuisen norjalaiskirjailijan esiäideistä.

”Isäni yritti opettaa minulle suomea kalassa käydessämme, mutta jo sitä ennen, aina kun astuimme Arvolanniemen olohuoneeseen, kaikki puhuivat suomea ja minä kuvittelin ymmärtäväni, mitä he sanoivat”, Ingeborg Arvola kirjoittaa suomalaislukijoille kirjoitetussa kirjeessä.

”Myöhemmin tajusin, että minä vain tunnistin kielen, osaamatta sanoja. Jos jossain yhtäkkiä kuulen jonkun puhuvan jotain suomen pohjoismurretta, liikutun aina, koska silloin tuntuu kuin kuulisin oman perheeni äänen.”

Kirjailija Ingeborg Arvola (s. 1974) debytoi kirjailijana vuonna 1999. Lukijat ja kriitikot hurmannut Jäämeren laulu oli hänen suuri läpimurtonsa. Se voitti Brage-palkinnon vuonna 2022 ja oli ehdolla useisiin muihin palkintoihin, kuten Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoon. Teoksen käännösoikeudet on myyty 11 maahan.

”Jäämeren laulu on kiehtova kertomus suomalaisista, saamelaisista ja norjalaisista villissä Finnmarkissa – arktisella rakkaustarinalla ryyditettynä.” – Helsingin Sanomat

Ingeborg Arvola: Jäämeren laulu

alkuteos Kniven i ilden

suomentanut Aki Räsänen

368 sivua

Ilmestynyt painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Mirjami Heikkinen

