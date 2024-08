Lapin kauppakamari vaatii kiireellisiä päätöksiä Tornio–Haaparanta junaliikenteen käynnistämiseksi

Kevään kehysriihi toi Lapin elinkeinoille useita pettymyksiä, kuten matkailulle kriittisten arvonlisäverokantojen noston ja Metsähallituksen luontopalveluiden leikkaukset. Vuodelle 2025 Lapin elinkeinoelämä odottaa vastaantuloa pitkään odotetussa matkustajaliikenteen käynnistymisessä Suomen ja Ruotsin välillä.

Lapin kauppakamarin tiedon mukaan Tornio–Haaparanta-ratayhteyden liikennöinnin vaatimat määrärahalisäykset eivät vielä näy valtion talousarviossa.

Lappi on ollut talouskasvun moottori Suomessa, mikä on johtunut erityisesti kansainvälisen matkailun kasvusta. Liikennepolitiikka on merkittävässä roolissa matkailun kasvulle. Nyt on aika tehdä päätöksiä, joissa näitä kasvuedellytyksiä vahvistetaan.

Tornio–Haaparanta-junaliikenteen päätöksillä on kiire

Tornion ja Haaparannan välisen radan sähköistysinvestointi valmistuu vuoden vaihteessa. Investointi mahdollistaa Suomen junaliikenteen kytkemisen Ruotsin ja muun Euroopan liikenteeseen, ja VR on esittänyt matkustajaliikenteen avaamista Haaparannan ja Oulun välille. Lapin kauppakamari pitää tärkeänä henkilöjunaliikenteen käynnistämisessä sujuvia yhteyksiä pohjoiseen, jolloin yhteys tukisi myös kansainvälistä matkailuliikennettä.

Henkilöjunaliikenteen käynnistyminen vaatii valtiolta ostopalvelusopimuksen ja hankkeelle korvamerkittyä määrärahaa liikenne- ja viestintäministeriön budjetista. Määrärahan tarve puolestaan riippuu liikennöintivuorojen tiheydestä. Eri vaihtoehdot liikennöinnille ovat esimerkiksi vain viikonloppuisin tapahtuva liikennöinti. VR:n arvion mukaan liikennöinnin hinta on noin 0,3–2,1 milj. €, riippuen liikennöintimääristä.

“Suomalaisen elinkeinoelämän ja ihmisten liikkuvuuden näkökulmasta olisi järkevää turvata heti alusta alkaen riittävän tiheä liikennöinti. Liian suppeat vuorot vähentäisivät kuljetuksen käytettävyyttä ja voivat pahimmillaan johtaa siihen, että ihmiset eivät opi käyttämään uutta yhteyttä ollenkaan”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Junaliikenteen käynnistämiseen tarvitaan aikaa noin neljä kuukautta. Tämän takia päätökset lisärahoituksesta ja ostopalvelusopimuksen muokkauksesta tulee tehdä kiireellisesti.

“Radan sähköistys valmistuu vuoden vaihteessa ja Lapin kauppakamari pitää erittäin tärkeänä liikenteen käynnistymistä välittömästi vuodenvaihteen jälkeen”, jatkaa Ansala.