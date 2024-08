Peppi Heinikainen Kokoomuksen eduskuntaryhmän EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijaksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on valinnut uudeksi EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijaksi Peppi Heinikaisen. Heinikainen siirtyy tehtävään ulkoministeri Elina Valtosen ja kansanedustaja Ville Kauniston eduskunta-avustajan paikalta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti valinnasta 29.8 EU- ja ulkopolitiikan asiantuntijan seurantavastuulla ovat mm. suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan sekä puolustusvaliokunnan asiat.



Heinikainen on opiskellut Eurooppa-opintoja Maastrichtin yliopistossa (BA European Studies) sekä kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta Lontoon King’s Collegessa (MA International Peace and Security). Hän viimeistelee parhaillaan sivutoimisesti Tampereen yliopistoon väitöskirjaansa suurvaltakilpailusta, normatiivisesta haastosta sekä monenkeskisestä yhteistyöstä YK:n turvallisuusneuvostossa. Heinikainen on aiemmin työskennellyt muun muassa Euroopan parlamentissa sekä Miltton Europella. Heinikainen aloittaa tehtävässä syyskuun alussa.

Lisätiedot:

Peppi Heinikainen, puh. 050 570 7006

Kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri Mikko Kortelainen, puh. 050 301 8334