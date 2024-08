Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun 1. vaihe on päättynyt – ehdotukset esille verkkogalleriaan

Uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteutuminen etenee – museorakennuksen suunnittelukilpailu käynnistyy huhtikuussa 15.2.2024 12:03:10 EET | Tiedote

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt yhteensä 60 miljoonan euron pääomalahjoituksesta uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustamisesta vastaavalle säätiölle. Museohankkeen toinen päärahoittaja on Suomen valtio, joka osallistuu hankkeeseen vastaavalla osuudella. Kaupungin ja valtion sitoumukset mahdollistavat museohankkeen etenemisen. Seuraava vaihe on Helsingin Eteläsatamaan nousevasta uudesta museorakennuksesta järjestettävä kansainvälinen suunnittelukilpailu, joka käynnistyy huhtikuussa 2024.