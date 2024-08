Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikoilla 36 & 37

Ma 2.9. klo 17

Emilia Kilpua ja Hannu Koskinen: Aurinko - tuttu ja tuntematon tähtemme (Gaudeamus)

Kirjailijat keskustelevat lavalla tiedetoimittaja Markus Hotakaisen kanssa.

Päivätähtemme on loistanut jo miljardien vuosien ajan, mutta se ei ole niin seesteinen kuin kesäisellä taivaalla loistavasta valopallosta voisi kuvitella. Auringon pintakerrokset ovat alituisessa myllerryksessä ja sen voimakas magneettikenttä saa aikaan suunnattomia purkauksia, joiden vaikutukset tuntuvat maapallolla saakka. Kotiplaneettamme kohtalo on kytköksissä Auringon kehitykseen: millainen sen elinkaari on? Kilpua on Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori ja Koskinen avaruusfysiikan emeritusprofessori.

Ti 3.9. klo 18

Ville-Juhani Sutinen ja Ville Ropponen: Emigrantit (Vastapaino)

Ville-Juhani Sutisen ja Ville Ropposen kertova tietokirja Emigrantit – Venäläisten maanpakolaiskirjailijoiden jäljillä tarkastelee venäläisten emigranttien ja erityisesti kirjailijoiden värikkäitä kohtaloita.

Teoksessa kartoitetaan muiden muassa Vladimir Nabokovin ja Joseph Brodskyn jäljillä emigranttikirjallisuuden suurta kertomusta Berliinistä Pariisiin ja aina New Yorkiin saakka. Tuo kertomus ei ole päättymässä, sillä parhaillaan miljoonat venäläiset pakenevat taas kotimaastaan.

Julkaisutilaisuudessa Sutisen ja Ropposen kanssa on keskustelemassa Daniil Kozlov. Tietokirjailija Ari Turunen haastattelee.

Ke 4.9. klo 17

Benjamin Pitkänen ja Pavel Tahkovuori: Rakkaat eläimet, joita syömme (Into)

Kirjailijat Benjamin Pitkänen (VTM) ja Pavel Tahkovuori (KTK) tuovat esille suomalaisen eläintuotannon vakavimpia ongelmakohtia esikoistietokirjassaan Rakkaat eläimet, joita syömme (Into). Kirjassa ääneen pääsevät Suomen johtavat asiantuntijat sekä alan työntekijät, joita on yritetty hiljentää jo vuosia. Eläinlääkärit ja maatalousalan työntekijät kertovat laajamittaisesta eläimiin kohdistuvasta väkivallasta, joita he ovat todistaneet työuriensa aikana eläintiloilla ja teurastamoissa. Tässä silmiä avaavassa teoksessa vieraillaan paikoissa, jonne ei päästetä edes tutkijoita tai toimittajia.

To 5.9. klo 17

Aino Sutinen: Ajattelen Ukrainaa koko ajan (Suuri Kurpitsa) JULKKARIT!

Tervetuloa juhlistamaan Aino Sutisen uutta sarjakuvaa Ajattelen Ukrainaa koko ajan. Sutisen kanssa keskustelee yksi sarjakuvan hahmoista, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

Sota on tullut Eurooppaan, ja tuntuu tärkeältä osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle. Venäjä on käynyt yhä arvaamattomammaksi. 2000-luvun alun rauhaisa optimismi tuntuu kaukaiselta.

Aino vaihtaa venäjän kielen harrastamisen ukrainaan ja käy ukrainalaisissa kulttuuritapahtumissa. Kauniit ukrainalaiset kansanlaulut ja sodanaikaiset euroviisut menevät ihon alle. Mitä niissä lauletaan? Aino keskustelee ystävien ja asiantuntijoiden kanssa. Hän tallentaa ajankuvaa, uutistapahtumia ja raskaita tunnelmia.

To 5.9. klo 18

Voima 25 vuotta

Lavalla käväisevät Valko-Venäjää ja Venäjää hyvin tunteva journalisti Jussi Niemeläinen (HS), Voiman päätoimittaja Emilia Miettinen, Voiman Vlast!-sarjan toimittaja Iida Simes ja muutamia muita lehden keskeisiä hahmoja.

Ma 9.9. klo 17

Sanna Ryynänen ja Elina Nivala: Sosiaalipedagogiikka: Kohti inhimillistä yhteiskuntaa ja kestävää elämää (Gaudeamus)

Sanna Ryynäsen ja Elina Nivalan Sosiaalipedagogiikka-teoksen uudistettu laitos Sosiaalipedagogiikka: Kohti inhimillistä yhteiskuntaa ja kestävää elämää korostaa ekososiaalista keskustelua ja laajentaa näkökulmia tutkimukseen ja käytäntöihin. Kirja kuljettaa sosiaalipedagogiikan varhaishistoriasta ja keskeisistä teorioista käytännön työn ympäristöihin. Kirjan uudistamisen ytimessä on ollut kolme teemaa: ekososiaalinen, antirasistinen ja dekoloniaalinen ajattelu ja toiminta. Tilaisuudessa aiheista kirjoittajien kanssa keskustelevat väitöskirjatutkijat Sami Keto ja Riikka Kunelius sekä projektiasiantuntija Emnet Tarer.

Ke 11.9. klo 17

Hanna Kuusela: Syytös (Vastapaino)

Hanna Kuuselan Syytös on kuvaus nyky-Suomesta, joka on valmis myymään sivistyksensä vähiten tarjoavalle.

Se on kirja kurjistuneesta työelämästä, hiipuvasta demokratiasta ja merkityksensä hukanneista yliopistoista - syytettyjen penkillä maan korkeimmin koulutetut ihmiset.

Esseistiikkaa, päiväkirjaa, valitusvirttä ja autofaktaa yhdistelevä teos on syytekirjelmä, jonka kohteina ovat sivistyksen romuttajat ja demokratian tallojat. Se on vuodenkierto, sairasloma ja kattilanhakkaajan omakuva.

Syytös on omakohtainen kertomus yliopistoista, jotka eivät enää tiedä, mitä ne tekevät. Se haukkuu nyky-yliopistot, mutta laajenee samalla kuvaukseksi muutosjohtajista, rullaavista strategioista ja kauppakamarien pojista.

Kuuselan kanssa keskustelemassa Mika Rönkkö

Pe 13.9. klo 17

Astrid Swan: Noitarakastaja (S&S)

Annika on taiteilija, joka on unohtanut, miltä vapaus tuntuu. Sitten hän rakastuu D:hen, muusikkoon, jolla on suuria suunnitelmia. Rakkaudesta juopuneena Annika sukeltaa uuteen elämään ja jättää hiipuvan avioliittonsa sekä pienen tyttärensä Leilan.

Kun Annika myöhemmin yrittää taas saada yhteyden Leilaan, on liian myöhäistä: hänen kirjeensä palautuvat avaamattomina. Hän jatkaa silti kirjoittamista, kurottaa siten tytärtään kohti etäisyyden ja poissaolon yli.

Vuosien kuluessa Annikan muistikirjoista ja kirjeistä rakentuu oma todellisuutensa, jossa toistuvat tarinat lähdöstä ja sen syistä. Annika on noitarakastaja: hän kertoo löytämästään rakkaudesta ja metsästä talonsa takana, mutta myös kokemastaan väkivallasta ja yksinäisyydestä. Hän puolustaa valintojaan silloinkin, kun ne tuottavat tuskaa.

Noitarakastaja kietoo lukijan kertomusten, toden ja kuvitelman tummaan kudelmaan. Se on tarina vääristä valinnoista, vaietuista traumoista ja niiden työntymisestä äidin ja tyttären väliin.

Koko Hubara haastattelee illan aikana Astrid Swania. Tule kuulemaan kirjasta ja ostamaan omasi julkkarihintaan. Tarjoamme lasillisen kuohuvaa 50 ensimmäiselle vieraalle!

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava