Heikki Härkönen vahvasti kasvavan puolustus- ja turvallisuusalan IT-konsulttiyhtiö 61N:n toimitusjohtajaksi

Heikki Härkönen on nimitetty 61N:n toimitusjohtajaksi 1.9.2024 alkaen. Vankan kokemuksen kasvu- ja teknologiayhtiöiden rakentamisesta mukanaan tuova Härkönen siirtyy 61N:lle Reaktorin Fusion Ecosystemistä, jossa hän on toiminut toimitusjohtajana. Härkönen tuntee entuudestaan yhtiön hyvin, sillä hän on ollut 61N:n kasvun rakentamisessa mukana jo perustamisesta alkaen sijoittajana, neuvonantajana ja Krosswise-yritysklusterin hallituksen puheenjohtajana.

“61N:llä tähdet ovat oikeassa asennossa! Uuden sukupolven turvallisuusalan yhtiön tiimissä on rautainen osaaminen ja vankka kokemus toimialalta, ja olemme löytäneen toimivan palvelumallin. Valitettavasti maailmassa on myös kasvava kysyntä toimialalla. Näiden fundamenttien lisäksi kansallisen turvallisuuden edistämiseksi tehtävän työn merkityksellisyyttä ei voi vähätellä”, Härkönen toteaa.

Aiempaa johtamiskokemusta Härkösellä on laajasti konsulttiyhtiöistä ja pankkialalta. Urallaan hän on mm. vastannut brändistrategia- ja designpraktiikasta PwC:llä ja johtanut Nordean pohjoismaista innovaatioyksikköä ja rahanpesun vastaista kehitystä. Koulutukseltaan Härkönen on systeemitekniikan diplomi-insinööri Helsingin teknillisestä korkeakoulusta ja MBA Yhdysvaltalaisesta Notre Damen yliopistosta.



61N:n perustaja ja edellinen toimitusjohtaja Janne Mansikkamäki jatkaa 61N:llä uudessa Senior Executiven roolissa. “Kaksi vuotta on mennyt vauhdilla yrityksen kasvaessa seitsemästä yli kolmeenkymmeneen henkilöön samalla, kun olemme laajentaneet merkittävästi toimintaamme viranomaiskentässä. Olen aidosti onnellinen, että saimme Heikin mukaan tiimiin ja ottamaan vastuun yrityksen kasvattamisesta seuraavaan kokoluokkaan. Heikin mukaantulo mahdollistaa itselleni painopisteen siirtämisen asiakashankkeisiin varmistamaan, että viranomaiset saavat panostuksilleen vastineeksi operatiivista suorituskykyä luovia järjestelmäkokonaisuuksia”, Mansikkamäki kertoo.

Tampereella perustetun 61N:n pääkonttori pysyy jatkossakin Tampereella. Lisäksi yritys suunnittelee paraikaa laajentumista Helsinkiin. Kasvuyritysten kanssa työskentelystä tunnettu Härkönen kertoo 61N:n tavoittelevan tulevaisuudessa myös kansainvälisille markkinoille: “Pyrimme saavuttamaan aseman, jossa jokainen asiakas tietää, että olemme heidän luotettavin kumppaninsa – ei vain Suomessa, vaan kansainvälisesti.”