Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon EPV Energia Oy:n energiavaraston YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Energiavarasto muodostuu CO2-akkuyksiköistä, joiden toiminta perustuu hiilidioksidin olomuodon muutokseen.

Hiilidioksidin muuttaminen nestemäiseen olomuotoon kuluttaa energiaa, takaisin kaasumaiseen muotoon palauttaminen vapauttaa energiaa. Energiavaraston avulla sähköenergiaa voidaan varastoida silloin, kun sähköä on tarjolla enemmän kuin sille on kysyntää - ja vastaavasti tuottaa sähköä verkkoon, kun sähköstä on niukkuutta. Kokonaisuudessa energiavarasto käsittää kahdeksan CO2-akkuyksikköä. Laitoksen kokonaispinta-ala on noin 42 hehtaaria. Laitoksen energian varastointikapasiteetti on 1600 MWh. Energiavarasto liitetään Seinäjoen sähköasemalle noin 32 km pituisella 110 kV:n voimalinjalla. Voimalinja toteutetaan ilmajohtona.

Kuulemisessa saatiin 11 lausuntoa sekä kolme mielipidettä. Lausunnoissa energiavarastoa koskien nousivat esiin mm. hankkeeseen liittyvä sähkönsiirto ja sen vaikutukset maisemaan, linnustoon, metsäluontoon, maa- ja metsätalousmaahan, virkistyskäyttöön, laitoksen turvallisuus ja onnettomuusriskit sekä laitoksen sijainti. Myös yhteisvaikutukset alueelle suunnitteilla olevien muiden energiahankkeiden ja niihin liittyvien sähkönsiirtojen kanssa nousivat esiin. Mielipiteissä vastustettiin hankkeen toteuttamista ja oltiin huolissaan mm. hankkeen vaikutuksista virkistyskäyttöön, maisemaan, linnustoon ja muuhun luontoon. Hankkeen osalta nähtiin tärkeäksi mm. alueelle suunnitteilla olevien hankkeiden yhteistyö sähkönsiirrossa, onnettomuus- ja poikkeustilanteiden hallinta ja maisemavaikutukset Ilmajoen Alajoen maisema-alueella ja Laihian Sutikan alueella.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että arviointiohjelman ja saadun palautteen perusteella energiavaraston ja siihen liittyvän sähkönsiirron osalta tulee huomioida erityisesti hankkeen vaikutukset maisemaan, maankäyttöön, luontoympäristöön ja linnustoon. Myös onnettomuustilanteiden vaikutusten arviointi on tärkeää. Yhteisvaikutukset muiden alueelle suunnitteilla olevien energiahankkeiden ja niihin liittyvien sähkönsiirtojen kanssa tulee huomioida.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuilta www.ymparisto.fi/epvenergia-energiavarasto-YVA

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.