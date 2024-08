Kutsu medialle: Miten saadaan aikaan taloudellista tulosta johtamalla ihmislähtöisesti?

Aika: Perjantaina 20.9.2024 klo 14.00–15.00

Paikka: Stream

TBWA/Helsingin varatoimitusjohtaja, 300 bisneskirjaa vuosittain lukeva Marco Mäkinen sanoo Kati Huovinmaan Ihmisjohtaja-teoksesta seuraavaa:

”Kati on huippumentori, joka on kirjoittanut parhaan kirjan siitä, mitä suomalaisessa työelämässä eniten tarvitaan: miten tulla paremmaksi ihmisjohtajaksi ja miten sen voi tehdä omien arvojen mukaisesti säilyttäen oman inhimillisyytensä. Syyllistämisen sijaan sävy on kannustava ja rakentava. Kirjan lukemista voisi verrata siihen, että on saanut oman henkilökohtaisen valmentajan, joka käy ensin läpi teorian ja rohkaisee sitten kokeilemaan käytännössä. Vahva lukusuositus.”

Johtajuusmentori Kati Huovinmaan Ihmisjohtaja-teos on käytännönläheinen käsikirja ihmislähtöiseen johtamiseen.

”Lukuisat kansainväliset ja kotimaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvinvoiva ja motivoitunut ihminen on työpaikallaan tuottavin. Mitä useampi tällainen ihminen organisaatiossa työskentelee, sitä kestävämmällä pohjalla organisaation tuottavuus on. Ihmislähtöisestä johtamisesta on hyötyä myös koko kansantaloudelle”, sanoo Kati Huovinmaa.

Huovinmaa kertoo tilaisuudessa kokemuksistaan onnistuneesta ihmisten johtamisesta eri tilanteissa, opettavaisista hetkistään johtajana sekä johtajien mentorina ja siitä miten hän näkee ihmisten johtamisen tulevaisuuden. Huovinmaan kanssa tilaisuudessa keskustelee Marco Mäkinen.

Ihmisjohtaja on hyödyllinen johtajan työkalupakki tilanteisiin, joissa tarvitaan sekä inhimillistä että jämäkkää tapaa kohdata toiset ihmiset.

Teoksesta on hyötyä erityisesti muutosten yhteydessä, konflikti- ja ristiriitatilanteissa sekä silloin, kun organisaatiossa tarvitaan erilaisia ihmisiä yhdistävää johtamista sekä taitavaa viestintää.

FM, tradenomi (YAMK), tietokirjailija, johtajuusmentori Kati Huovinmaa on tuttu radikaalin muutoksen ja hyvän ihmisjohtamisen puolestapuhujana. Huovinmaa on Suomen ykkösrivin mentoroinnin ammattilainen, jonka asiakaskuntaan lukeutuu kymmeniä eri alojen johtajia, joiden intohimona on onnistua vaativassa roolissaan kestävällä tavalla menestyksekkäästi ja ihmislähtöisesti. Kati Huovinmaa on sertifioitu ammattimentori ja keynote-puhuja. Hänen yrityksensä Huovinmaa Oy tarjoaa muutosjohtajuus- ja ammattimentorointipalveluita, kuten Muutosjohtoryhmän, jossa osallistujat pääsevät vahvistamaan omaa ihmislähtöisyyttään johtajina.

Ilmoittautumiset: Lisätietoa julkistamistilaisuudesta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/kirjakulma-loyda-oma-tapasi-onnistua-ihmisten-johtamisessa-2092024?variant=47590099943755

Lisätietoa kirjasta: https://www.kauppakamarikauppa.fi/products/ihmisjohtaja?variant=47221132722507

Kirjailijan haastattelupyynnöt: Tuottaja Taina Parviainen, Helsingin seudun kauppakamari: taina.parviainen@helsinki.chamber.fi, +358 50 358 0846

Arvostelukappaleet: markkinointi@helsinki.chamber.fi