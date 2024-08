Kuntoutuksen ammattilaiset tuovat arkeen voimaa ja toimintakykyä

Toimintakyvyn ennakointi ja liikunnan merkitys korostuvat useissa puheenvuoroissa. Esimerkiksi Validian liikuntapainotteisessa kuntoutuksessa kokeillaan monipuolisesti soveltavan liikunnan lajeja ja välineitä. Lajikokeilut ja intensiivinen kuntoutus tukevat kykyä ymmärtää aktiivisen arjen ja terveiden elämäntapojen merkitystä elämänlaatuun. Puheenvuoron pitävät erityisliikunnanohjaaja Harri Ahtee ja liikunnanohjaaja ja koulutettu vertaiskuntouttaja Markku Poikela Validiasta.

Kaatumisten ehkäisyn uusista maailmansuosituksista ja kinestetiikasta

Kansainvälinen työryhmä päivitti kaatumisten ehkäisyn suositukset vastaamaan uusinta tieteellistä näyttöä vuonna 2022, ja asiantuntijaryhmä käänsi ja sovitti suosituksen Suomeen. Suositukset on koostettu UKK-instituutin verkkosivustolle, ja niitä voivat hyödyntää kaikki iäkkäiden parissa työtä tekevät sekä iäkkäät ja heidän omaistensa. Fysioterapeutti, opettaja ja kansanterveystieteen dosentti Maarit Piirtola UKK-instituutista toimi suomalaisen työryhmän jäsenenä. Puheenvuorossaan keskiviikkona 2.10. klo 12.00 hän kertoo fysioterapeuttien roolista kaatumisten ehkäisyssä, kaatumisten ehkäisyn toimintapolusta, ja mittareista kaatumisriskin arvioinnissa.

Keskiviikkona 2.10. klo 15.00 kuullaan asiaa kinestetiikasta. Sen voimavaralähtöinen toimintamalli on levinnyt ikäihmisten hoivaan ja kuntoutukseen. Tavoitteena on tukea henkilöstöä kohtaamaan asiakas tavalla, joka tukee hänen voimavarojaan päivittäisissä toiminnoissa sekä ylläpitää henkilöstön työn mielekkyyttä. Näin kinestetiikasta hyötyy koko organisaatio. Puheenvuoron pitää Virpi Hantikainen, sairaanhoitaja, TtT, hoitotieteen dosentti ja kinestetiikkakouluttaja. Hän on Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n puheenjohtaja.

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus

Psykofyysisestä fysioterapiasta puhutaan keskiviikkona 2.10. klo 10.30. Siinä lähtökohtana on kehon ja mielen muodostama kokonaisuus. Tunteen ja kehontuntemuksen erottaminen voi olla vaikeaa, ja se voi näkyä esimerkiksi lihasjännityksenä tai kipuina ja uupumisena arjessa. Puhujana on Laura Mutanen, psykofyysinen fysioterapeutti Coronariasta. Hän on työskennellyt asiakkaiden kanssa, joilla on erilaisia arjen haasteita, kuten uupumusta, kiputiloja, syömishäiriöitä, ahdistusta, masennusta ja erinäisiä psyykkisiä traumoja.

Kun keho tai mieli kokee trauman, keho varastoi hankalat tunteet ja hermoston luonnollinen tasapaino häiriintyy. Näyttelijä, käsikirjoittaja ja psykoterapeutti (YET) Kari Ketonen puhuu autonomisen hermoston kuntoutuksesta, jossa tarvitaan läsnäolon ja hengityksen taitoja. Luustoliiton Luustokurssin avulla taas ammattilaiset voivat tukea asiakkaitaan omannäköiseen arkeen osteoporoosista huolimatta.

Vuoden Fysioterapeutti 2024 -tunnustus jaetaan tuttuun tapaan keskiviikkona 2.10 klo 12.30, nyt jo 17. kerran. Tunnustuksen saa Suomen Fysioterapeuttien ja Tempurin yhdessä valitsema alan keulakuva, henkilö, joka toimii esimerkillisesti, innovatiivisesti ja aktiiviseksi fysioterapian hyväksi.

Koulutuspäiviltä ja Hands on -kierroksilta ammennetaan uusinta tietoa

Kaksipäiväiset koulutuspäivät ovat keskeinen osa Fysioterapia & kuntoutus -tapahtumaa. Aiheina päivillä ovat mm. ravitsemus, vuorovaikutus terveydenhuollon kohtaamisissa, tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksen uudet tuulet sekä asiakkaan oma rooli kuntoutusprosessissa.

Käytännönläheisissä työpajoissa on valittavana jännekuntoutukseen, ahdistukseen, kontinenssiin ja geriatriseen kuntoutukseen liittyviä teemoja. Päivät päättyvät konstaapeli Heidi Foxellin puheenvuoroon, jossa hän kertoo kuntoutumisestaan vuonna 2012 tapahtuneen joukkoampumisen jälkeen. Koulutuspäiville on ilmoittautunut jo yli 300 osallistujaa.

Uutta tapahtumassa ovat käytännönläheiset Hands on -kierrokset, joilla on saa täsmätietoa ja konkretiaa mm. vanhustyön ja kuntoutuksen aiheista ja teknologiasta. Lyhyissä ja ytimekkäissä koulutustuokioissa pääsee kokeilemaan käytännön ratkaisuja, joista on hyötyä omaan työhön. Ohjelma tapahtuu messuosastoilla. Tapahtuman koko ohjelma nähtävissä täällä: https://fysioterapiamessut.expomark.fi/ohjelma/

Synergiaa samanaikaisilla tapahtumilla

Samanaikaisesti Helsingin Messukeskuksessa pidettävät Fysioterapia ja Kuntoutus- sekä Hyvä Ikä - tapahtumat tukevat toisiaan sisällöllisesti. Ne tarjoavat näkökulmia niin kuntoutuksen ammattilaisille kuin vanhusten parissa työskenteleville ja ikäihmisille. Lisäksi Messukeskuksessa järjestetään Sairaanhoitajapäivät, jossa ammattikävijät voivat myös vierailla.

Fysioterapia & Kuntoutus 2024 Helsingin Messukeskuksessa ke–to 2.–3.10.2024.

Samaan aikaan Messukeskuksessa järjestetään Hyvä Ikä 2024. Kävijät voivat vapaasti tutustua molempiin tapahtumiin. Kokonaisuuden järjestävät yhteistyössä Expomark Oy ja Suomen Fysioterapeutit ry. Hyvä Ikä -messujen yhteistyökumppanina on Vanhustyön keskusliitto.

Messualue ohjelmineen on ammattilaisille maksutonta rekisteröitymällä tapahtuman verkkosivuilla.

Koulutuspäiville voit ilmoittautua osoitteessa fysioterapiamessut.fi/koulutuspäivät

