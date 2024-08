Lähiruokapäivänä 7.-8. syyskuuta maaseudulla on avoimet ovet

Valtakunnallinen Lähiruokapäivä on ainutlaatuinen tilaisuus kokea kotiseutusi parhaat puolet koko perheen voimin. Tapahtuman aikana pääset tutustumaan paikallisiin tuottajiin ja yrityksiin, ostamaan tuoreita raaka-aineita ja tuotteita suoraan tekijöiltä itseltään sekä tietenkin nauttimaan herkullisesta lähiruoasta.

Lempeää lehmänkasvatusta

Löydät oman alueesi Lähiruokapäivän kohteet kootusti kartalta osoitteesta lahiruokapaiva.fi. Osa kohteista on auki sekä lauantaina että sunnuntaina, osa vain toisena päivänä, joten kannattaa tarkistaa lahiruokapaiva.fi-sivustolta aukiolopäivät ja -ajat.

Kymenlaaksossa mukaan on ilmoittautunut monipuolinen joukko kohteita erilaisista eläin- ja matkailutiloista kotijuustolaan. Esimerkiksi Sippolassa voit vierailla lauantaina 7.9. Taunolan pientilalla ja tutustua suomenkarjaan. Edustettuina ovat kaikki kolme kotimaista nautakarjarotua: itäsuomen-, länsisuomen- ja pohjoissuomenkarja. Kesällä puolet karjasta oli Kotkan Kyminlinnassa maisemaa hoitamassa. Nyt kaikki ovat jälleen talon pihapiirissä.

- Lehmiä ja hiehoja on yhteensä 11 sekä muutama nuori sonni. Meillä on sellaista lempeää lehmänkasvatusta. Lehmät ulkoilevat vapaasti ja hoitavat itse vasikkansa, kertoo tilan emäntä Hanne Kareinen.

Myynnissä on tietenkin lähiruokaa ja kahvion puolella esimerkiksi suomenkarjan maidosta valmistettua jäätelöä. Walk in -valokuvaukseen voit viedä vaikka koko perheen.

Gluteenittomasti itärajan tuntumassa

Etelä-Karjalan kohteissa voi pistäytyä lähiruokaostosten lomassa esimerkiksi Huonekasviseuran kasvitreffeillä, tutustua 1800-luvun maatilan pihapiiriin tai herkutella italialaisella gelatolla. Imatralla ihan itärajan tuntumassa Tmi Vilkkonin sosiaalipedagogisella eläintilalla on lauantaina 7.9. lapsille talutusratsastusta. Eläinpihalla pääsee ihastelemaan muun muassa aaseja, lampaita, vuohia ja kaneja. Lähiruoan ohella myynnissä on gluteenittomia kahvilatuotteita sekä aasialaista ruokaa, jota myydään Naisten Pankin hyväksi.

- Olen itse keliaakikko ja 2.-8. syyskuuta on keliakiaviikko. Siihen liittyen lauantaina 7. syyskuuta on myös Suomen suurimmat gluteenittomat kahvit -tapahtuma, joten päätin laittaa pystyyn gluteenittoman pop up -kahvilan. Myös aasialainen keitto on gluteeniton, kertoo Tmi Vilkkonin yrittäjä Aila Vilkka.

Haminalaiset Tuula ja Jukka Ahola Lähiruokapäivän suojelijoina



Tänä vuonna tapahtumapäivälle on lanseerattu Lähiruokapäivän suojelijat. Kunniatehtävään on kutsuttu maakunnissa intohimoisesti lähiruoan tai maaseudun kehittämisen parissa työskenteleviä henkilöitä. Kaakkois-Suomesta Lähiruokapäivän suojelijan kunniatehtävän ovat ottaneet vastaan Aholafarmin Tuula ja Jukka Ahola Haminasta. Aholat ovat osallistuneet Lähiruokapäivään alusta saakka.

- Pyyntö Lähiruokapäivän suojelijaksi lämmittää suuresti sydäntä ja osoittaa arvostusta pitkäjänteistä työtämme kohtaan lähiruoan parissa. Otamme kunniatehtävän ilolla ja kiitollisuudella vastaan, Tuula sanoo.



Varsinais-Suomessa kunniatehtävän ovat ottaneet vastaan Heli Nieminen Visit Turku Archipelagosta ja Yrityssalon Henna Kyyrä. Tulevina vuosina Lähiruokapäivän suojelijoita kutsutaan mukaan jokaisesta maakunnasta. Heidän rooliaan kehitetään yhdessä pitkin vuotta.

Lähiruokapäivä kasvaa vuosi vuodelta. Viime vuonna mukana oli yli 300 tapahtumajärjestäjää ja vierailijoita kohteissa oli yhteensä arviolta 70 000. Lähiruokapäivä on EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen osarahoittama ja sitä koordinoi maaseutuverkostoyksikkö.