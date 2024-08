U19-poikien EM-kotikarsintojen otteluohjelma julkaistu

U19-poikien (2006 ja myöhemmin syntyneet) EM-karsintaturnaus pelataan Vantaalla ja Järvenpäässä 9.–15. lokakuuta. Minihuuhkajat isännöi turnausta, jossa joukkue kohtaa San Marinon, Sveitsin sekä Tshekin. Lohkon kaksi parasta joukkuetta ja karsintojen paras lohkokolmonen etenevät EM-jatkokarsintoihin.



Suomi aloittaa EM-karsinnat Sveitsiä vastaan Vantaan Myyrmäessä 9. lokakuuta. Suomi kohtaa San Marinon Järvenpäässä 12. lokakuuta ja päättää karsinnat Tshekkiä vastaan Myyrmäessä 15. lokakuuta. Myyrmäen jalkapallostadion on poikien ja tyttöjen maajoukkueille varsin tuttu pelipaikka, mutta Järvenpäässä on pelattu maaottelu edellisen kerran toukokuussa 1999.



– Olemme pelanneet useasti Vantaalla – Myyrmäki tuntuu meille ikään kuin kotistadionilta. Järvenpäässä on erinomaiset olosuhteet, ja odotan innolla sitä, että pääsemme pelaamaan siellä, päävalmentaja Peter Lundberg toteaa.



– Karsintaturnauksesta suomalaisyleisön edessä tulee varmasti ikimuistoinen kokemus pelaajillemme. Saamme varmasti etua siitä, että pelaamme kotimaassa. Yleisön kannustus tulee auttamaan joukkuettamme, ja saamme siitä lisäboostia.



Minihuuhkajat pelaa syyskuun alkupuolella viimeiset maaottelunsa ennen lokakuun karsintoja. Eerikkilässä pelattavat Romania-ottelut näkyvät suorana ja selostettuna Palloliiton YouTube-kanavalla – tuplamaaottelusta voi lukea tarkemmin täällä.



Otteluohjelma:



Ke 9.10. klo 13.00 Tshekki – San Marino, Myyrmäen jalkapallostadion (Vantaa)

Ke 9.10. klo 18.00 Sveitsi – Suomi, Myyrmäen jalkapallostadion



La 12.10. klo 13.00 Suomi – San Marino, Järvenpään keskuskenttä

La 12.10. klo 18.00 Tshekki – Sveitsi, Järvenpään keskuskenttä



Ti 15.10. klo 13.00 Suomi – Tshekki, Myyrmäen jalkapallostadion

Ti 15.10. klo 13.00 San Marino – Sveitsi, Järvenpään keskuskenttä



Suomen kaikki ottelut näkyvät suorana ja selostettuna Palloliiton YouTube-kanavalla.