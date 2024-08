Takaisinveto: Hetki Runsas & Ruokaisa Chipotle kanasalaatti

Fresh Servant Oy Ab vetää myynnistä Hetki Runsas & Ruokaisa Chipotle kanasalaatin, jonka viimeinen käyttöpäivä on 1.9.2024. Pienessä osassa tämän tuotantoerän tuotteita on virheellisesti käytetty salaatinkastiketta, joka sisältää soijaa, maapähkinää ja seesamiöljyä. Tuote on muilta osin laadultaan hyvä ja turvallinen.

Tuote on ei ole turvallinen soijalle, maapähkinälle ja seesamille allergisille henkilöille. Muille kuluttajille tuote ei aiheuta vaaraa.

Tuotetiedot:

Hetki Runsas ja Ruokaisa Chipotle kanasalaatti 300 g

EAN 6406510700456

Vkp 1.9.2024

Ottamalla yhteyttä Fresh Servantin kuluttajapalveluun hyvitämme tuotteen.

https://www.fresh.fi/palaute/