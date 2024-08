1-vuotias HyVä-digi hoitanut jo lähes 30 000 yhteydenottoa

Palveluiden ja käytäntöjen yhtenäistäminen on yksi hyvinvointialueen tavoitteista. HyVä-digi osaltaan mahdollistaa kaikkien hyvinvointialueen asukkaiden tasapuolisen hoidon saannin ja hoidon tarpeen arvioinnin, asuinpaikasta riippumatta.

Suurin osa HyVä-digin ammattilaisista on työskennellyt palvelussa sen aloituksesta lähtien ja vankistanut osaamistaan ja tuntemustaan Itä-Uudenmaan seitsemän kunnan palveluista.

Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien lisäksi HyVä-digin palveluista vastaavat terveyden edistämisen koordinaattori sekä osaavat lääkärit. HyVä-digi palvelee myös lauantaisin, toisin kuin fyysiset terveysasemat.

Kerätty palaute pääosin erittäin myönteistä

HyVä-digin chat-alusta kerää palautteita kävijöiltä aina asioinnin päätteeksi. Palaute on pääosin ollut erittäin myönteistä. Kaikki yhteydenotot mukaan laskettuna asiakkaiden tyytyväisyys on tasolla 4,65/5 ja suosittelun arvosana on 9,05/10.

HyVä-digin henkilöstö käy saadut palautteet läpi viikoittain. Kiireellisiin palautteisiin pureudutaan saman tien ja tarvittaessa otetaan yhteyttä palautteen antajaan. Palautetta voi antaa myös nimettömänä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

HyVä-digin ensimmäinen vuosi tilastoina:

Liki 30 000 hoidettua yhteydenottoa.

Yhteydenotoista vajaat 10 % Omaolon kautta tehtyjä oirearvioita.

Chatissä asioi viikoittain keskimäärin 600–700 potilasta.

Kiireisimpiä ajankohtia ovat maanantaiaamut.

Yleisimmät terveyshuolet, joista HyVä-digin chattiin ollaan yhteydessä, ovat infektiot, pitkäaikaissairauksien hoidot, seksitautiepäilyt ja erilaiset iho-oireet. Omaolon kautta tulevien oirearvioiden kärjessä ovat yleinen oirekysely, seksitautiepäily sekä virtsatieinfektio.

HyVä-digissä jatkossa myös sosiaaliohjausta

HyVä-digin palveluita kehitetään jatkuvasti. Syyskuun aikana HyVä-digissä aloittaa kaksi sosiaaliohjaajaa ja jatkossa HyVä-digin chatissä tai videovastaanotolla voi hoitaa myös sosiaalipalveluiden asioita, kuten psykososiaalisen tuen tai terveyssosiaalityön tarpeita. Sosiaaliohjaajiin saa yhteyden myös Omaolon kautta. Sosiaaliohjauksen palveluista viestimme asukkaille tarkemmin myöhemmin syyskuussa.

Lokakuussa käynnistyy myös työttömien terveystarkastusten pilotointi. Työttömien terveystarkastukseen tulevat voivat jatkossa asioida myös HyVä-digin terveydenhoitajan kanssa.

HyVä-digin tavoitteena on tulevaisuudessa tarjota myös mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä suun terveyden palveluita. Tällä hetkellä HyVä-digin Kumppanuustalon chat on matalan kynnyksen neuvonta- ja yhteydenottokanava mielenterveys- ja päihdeasioissa.

HyVä-digin henkilökunta kiittää kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja hyvin alkaneesta taipaleesta ja toivoo jatkossakin aktiivisesti palautetta, jotta voimme edelleen parantaa palveluamme!

Kokemuksista HyVä-digissä työskentelystä kertovat:

Sairaanhoitaja Virve Ojansivu, puh. 040 5255 276 (suomeksi)

Sairaanhoitaja Annika Fredriksson, puh. 045 2362 552 (ruotsiksi)

Kysymykset HyVä-digistä:

Palveluvastaava Enni Juusela, puh. 040 353 4850