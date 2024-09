Anna Soudakovan ajankohtainen romaani Haikara levittää siipensä kysyy, mitä tapahtuu kansalle, jolta yritetään viedä oma kieli

Andréi on Svetaa kymmenen vuotta vanhempi ja usein sisarelleen enemmän isä kuin veli. Kun köyhän pojan tulevaisuus hämärtyy koulun jälkeen, Andréi jättää taakseen Valko-Venäjän, Svetan sekä alakuloisen maan yli lentävät haikarat.

Aikuistuttuaan Sveta-sisar taistelee maan itsevaltaista hallitsijaa vastaan. Hän osallistuu mielenosoituksiin, joutuu vaikeuksiin ja kysyy kauas muuttaneelta veljeltään, miksi tämä käänsi kotimaalleen selän.

Haikara kantaa siivillään ikuista murhetta. Romaani kysyy, mitä tapahtuu kansalle, jolta yritetään viedä oma kieli. Saako ihminen itse valita oman paikkansa maailmassa? Kuinka kansa voi taistella vapautensa puolesta itsevaltiaan presidentin vallan alla?

Anna Soudakovan kolmas romaani soi upeasti kysyen mieltä mielettömyyteen, ymmärrystä ihmisten ja sisarusten välille.

Anna Soudakova (s.1983) on äidinkielen, sekä ranskan ja venäjän kielen opettaja. Hän asuu miehensä ja kahden lapsensa kanssa Vantaalla. Hän on syntynyt Pietarissa taiteilijaperheeseen. 8-vuotiaana hän muutti vanhempiensa kanssa Turkuun. Soudakovan esikoisromaani Mitä männyt näkevät kertoi Stalinin vainoihin kadonneiden isoisovanhempien tarinan ja pohjautui Annan isoisän elämään. Kirja oli Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaana vuonna 2020.

Soudakova on rakastanut kirjoja ja kirjoittamista kouluajoista lähtien. Hänen mukaansa siinä, kuinka äänteet yhdistyvät sanoiksi ja sanat tarinoiksi, on taikaa. Hän rakastaa sanoja, jotka maistuvat herkullisilta ja joita yhdistämällä tarinasta tulee laulu.

Haikara levittää siipensä julkaistaan 9.9.2024.

Kirja ilmestyy kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Alina Tomnikov.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi