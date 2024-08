SDP:N HEINÄLUOMA JA LAISAARI: HELSINGIN POLIISILAITOKSEN HALLINTOUUDISTUS EI SAA VAIKUTTAA NUORISORIKOLLISUUDEN JA LÄHEISVÄKIVALLAN TUTKINNAN LAATUUN

Helsingissä nuorten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden tekemät väkivaltarikokset, kuten ryöstöt, ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Samaan aikaan Helsingin poliisilaitos suunnittelee organisaatiomuutosta, jossa nuorisorikollisuuden tutkintaryhmä, ennalta estävä toiminto sekä lähisuhdeväkivaltaan erikoistunut tutkintaryhmä ovat lakkauttamisen uhan alla.

Organisaatiomuutosta tehdään tehokkuuden parantamiseksi; rikosjuttuja saataisiin käsiteltyä väitetysti enemmän ja nopeammin. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari näkevät, että nyt ei ole oikea aika heittää hyvää työtä ja kehitystä hukkaan.

Poliisin ainoan tavoitteen ei pidä olla, että rikosasioita saataisiin käsiteltyä nopeammin ja enemmän – tämä ei välttämättä vähennä varsinaisen rikollisuuden määrää, ja heikentää pahimmillaan tutkinnan laatua.

Rikosten selvittämisen tehokkuus on ehdottoman tärkeää, mutta myös itse rikoskierteiden katkaisu, rikosten ennalta estäminen, rikollisuuden vähentäminen ja nuorten nostaminen pois syrjäytymisestä ovat tärkeitä tavoitteita. Tähän vaaditaan erikoistunutta tutkintaosaamista ja ennalta ehkäisevää työtä, jotka ovat nyt vaarassa tulla uhratuksi tehokkuuden alttarille.

Helsingin SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma on huolissaan ennalta ehkäisevän työn tilasta Helsingin kaupungin alueella.

– Helsingin poliisissa on viime vuosina panostettu erityisesti nuorisorikollisuuden torjuntaan ja ennalta ehkäisevään työhön –hyvällä tuloksella. Helsingissä poliisin ennalta ehkäisevän toiminnan piirissä olleista ensikertalaisista nuorista 73 prosenttia ei uusi rikoksia. Kun on onnistuttu kehittämään toimiva malli, ei sitä pitäisi kevyin perustein muuttaa, Heinäluoma sanoo.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Johanna Laisaari (sd) painottaa erikoisosaamisen merkitystä myös poliisissa. Lapsen ja nuoret ovat erityinen ryhmä, joiden kanssa työskennellessä on oltava omanalaista osaamista esimerkiksi lasten ja nuorten kohtaamisessa vaikeissakin tilanteissa.

– Helsingissä koulujen kanssa tehty työ on ollut toimivaa ja erikoistuminen on antanut pohjan laadukkaalle moniammatilliselle työnteolle, jossa lapset ja nuoret on huomioitu asiantuntevammin. Tätä osaamista ei tule hukata, Laisaari toteaa.

Nuorisorikosten tapaan myös lähisuhdeväkivaltarikosten selvittäminen ja vähentäminen ovat poliisin todella tärkeitä tehtäviä. Lähisuhdeväkivaltatutkinnan puolta ei tule myöskään unohtaa organisaatiomuutoksessa. Suomi on tilastojen valossa edelleen yksi Euroopan vaarallisimmista maista, mitä tulee lähisuhdeväkivaltaan.

Helsingin poliisin organisaatiomuutossuunnitelmien ohessa Orpon hallituksen säästötoimet ovat kohdistuneet myös poliisiin. Vaikka hallituksen tavoite on ollut kasvattaa poliisien määrää, säästöjä on silti tehty myös poliisissa ja sisäministeriön hallinnonalalla. Säästöjen on arvioitu vaikuttavan poliisin tekemän työn laatuun negatiivisesti.

Hallituksen tekemän politiikan aikana on entistä tärkeämpää, että Helsingissä poliisin työn laadusta ei tingitä. Hallituksen poliisiin kohdistavien säästöjen valossa herää kysymys johtuuko Helsingin organisaatiomuutos tarpeesta leikata Helsingin poliisin rahoitusta? Olisiko nyt paikallaan, että uusi sisäministeri Lulu Ranne selvittäisi suomalaisille, miten hallitus aikoo turvata poliisin ennalta ehkäisevän toiminnan ja nuorisorikollisuuden tutkintaryhmän jatkon?