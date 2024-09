SDP:n Kim Berg: Hallitus leikkaa jälleen työttömiltä, vaikka työpaikkoja ei ole luvassa

- Hallitus on tehnyt ideologisen valinnan laittaa työttömät säästötoimiensa maksajiksi. Nyt Riikka Purran sakset osuvat ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, jota on huomisesta alkaen vaikeampaa saada ja jonka määrästä leikataan jo parin kuukauden jälkeen viidennes. Kun tähän yhdistää tänään voimaan tulleen arvonlisäveron historiallisen suuren korotuksen ja vuodenvaihteessa odottavan alennettujen arvonlisäverokantojen rajun noston, joka kohdistuu esimerkiksi lääkkeisiin ja joukkoliikenteeseen, on selvää, että työttömiä odottavat kovat ajat. Tämä on poliittinen valinta.

- Ansiosidonnaisen porrastus, työssäoloehdon pidentäminen ja muut tiukennukset osuvat kipeästi niihin suomalaisiin, jotka ovat halunneet turvata toimeentulonsa työttömyyden sattuessa liittymällä työttömyyskassan jäseniksi. Päätöksillä murretaan suomalaisen työttömyysvakuutusjärjestelmän perustaa, vaikka tilalle on tarjota vain kylmää kättä, Berg moittii.



Uusimmat työttömyysturvaleikkaukset astuvat voimaan, vaikka Suomen työttömyysaste on EU:ssa kolmanneksi korkein ja työttömyys on noussut EU-maista toiseksi nopeimmin kuluneen vuoden aikana.

- Kuin kirsikkana kakun päälle valtiovarainministeri Purra kertoi eilen valtion henkilöstöön kohdistuvista yt-neuvotteluista. On vaikea nähdä, miten työttömyysturvaleikkaukset kannustaisivat työllistymään, kun Orpon hallitus kunnostautuu työpaikkojen luomisen sijasta niiden menettämisessä.

Pääministerin mukaan työttömyysturvaleikkaukset alkavat vaikuttaa, kun talous kääntyy jälleen kasvuun. Tosiasia kuitenkin on, että hallituksella ei ole aavistustakaan siitä, miten talous saadaan kääntymään kasvuun, sivaltaa Berg.

- SDP on puhunut jo vuoden ajan kasvutoimien tarpeesta, mutta hallitus on istunut käsiensä päällä ja lupaillut, että talouskasvu alkaa milloin keväällä, milloin syksyllä. Hinnan hallituksen ”toivotaan, toivotaan” -politiikasta maksavat jälleen kerran työttömät, Berg päättää.